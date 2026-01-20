集貨場「私有地」也享稅優 三讀通過減輕經營負擔

立委莊瑞雄（左）、陳瑩（中）關心台東香蕉產區情形；兩人共同推動《農產品市場交易法》第10條修法，讓設於私有土地的集貨場也能適用房屋稅減半優惠。（陳瑩辦公室提供／蔡旻妤台東傳真）

台東許多農民團體過去自籌資金在私有土地興建集貨場，卻因法規限制無法享有稅制優惠；立法院今（20）日三讀通過立委陳瑩、莊瑞雄提出的《農產品市場交易法》第10條修正案，未來農產品運銷集貨場不分公私有土地，皆可適用房屋稅減半徵收。

依照舊法規定，農民團體雖列為可享稅制優惠對象，但受限於必須「優先使用公有土地」，導致實務上許多必須自籌資金、設於私有土地的農會或合作社，無法適用相關減免措施。對於地處偏鄉、取得公有土地不易的台東農民而言，長期不公。

廣告 廣告

莊瑞雄指出，集貨場是農民穩定產銷與價格的重要基礎。（莊瑞雄辦公室提供／蔡旻妤台東傳真）

莊瑞雄表示，舊法形同變相懲罰願意投資的農民，因此他與陳瑩要求相關部會正視此問題，並共同提案修法，促成三讀修正，成功解決這項長期困擾農民團體的不合理限制，讓稅制優惠回歸鼓勵農產品運銷的原意。

陳瑩強調，她去年接獲台東農民團體陳情後，發現第10條自民國70年制定以來，早已與現今農業運銷實況脫節，稅制設計未能反映農民實際經營情形，因此積極與農業部、財政部溝通，推動修法完成三讀。

對此，台東農民指出，山區與偏鄉公有土地取得不易，集貨場每年除了承擔設備維修、電力、人力等固定成本，房屋稅也是不小負擔，如今稅制鬆綁，能將資金真正用於產銷改善。

更多中時新聞網報導

澳網》三大賽皆百勝 唯有喬帥

退休調查官塞iPad行賄 判刑2年

胡瓜開酸民視「盡量用錢汙辱我」