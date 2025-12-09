集資蓋日照中心！遇工程蟑螂 500萬打水漂

▲一群護理師投資日照中心，卻遇到疑似工程蟑螂，前後支付500多萬元，卻只看到地基。（圖／住保會提供dqpa.org）

[NOWnews今日新聞] 台灣高齡化社會越來越嚴重，老人日照中心也有工程蟑螂出現！住宅消保會表示，有護理人員轉型長照業，並合資蓋日照中心，卻遇上疑似工程蟑螂！受害護理師去年簽約後，陸續支付超過500萬元，現況卻是只看到地基，加上幾個露出生銹鋼筋的柱筋（柱主筋）。

付了500多萬元 連1層樓都沒看到

受害的合夥護士表示，這幾年因為少子化關係，他們預計投身長照，其中一位護士更是因為照顧生病的母親，先行考取照服員證照。為了踏入長照產業，他們集資在桃園附近買下46坪土地，預計蓋4樓，總坪數102坪的日照中心，一切看似完美的計劃，卻全然變了調。其中一位護理人員表示，這4層樓的日照中心，承攬的包商是透過鄰居介紹， 113年簽約先給付訂金150萬，開工款150萬，另外也給建築師畫圖費還有申請長照執照總計80萬元，113年5月取得建照，7月開工，預計115年1月完工，截至今年來到住保會調處，現況連一層樓都沒蓋起來，鋼筋也明顯生鏽。

護理師氣憤表示，預計興建日照中心是山坡地，當初建築師針對山坡地專章檢討，且估算出水土保持施工經費，但施工近兩年的時間，根本沒看到擋土牆，也因為未進行水土保持工程，收到當地縣市政府開罰。還有契約內明明是雙方簽訂以工程進度來請款，今年4月就發現工程有異狀，提出異議後，反遭包商怒罵，鄰居出面為其說情，由於害怕包商不繼續施工，只能先給錢，卻只載走兩車廢土，工程還是繼續拖，差點讓幾位合夥護士之間產生心結，打壞合作關係。

▲護理師控訴，施工近兩年的時間，根本沒看到擋土牆，也因為未進行水土保持工程，收到當地縣市政府開罰。（圖／住保會提供）

調處後還寄存證信函 護理師們決定提告

住保會顧問吳翃毅表示，詳閱工程發包契約，有約定依照工程進度給款，卻未約定日期，很多資訊根本未揭露，承包商利用業主對於營造專業知識的不足，以包商進場施工條件主導營造過程，實際上是以自己的利益為優先，業主無奈只能先給錢，就是以資訊不對等來操控大局。當天調處後，雙方先約定合意鑑定，後續再以鑑定報告來討論施作價值及後續的解決方案。

護理師則表示，承包商在調處過後，並未依照調處達成的約定給付鑑定費用，而且還發存證信函表示，是他們主動終止契約，不退還承攬報酬之外，並要主張因為終止契約所產生的損害進行求償。吳翃毅表示，調處是訴訟外紛爭解決機制的一種，護理師本想善意退讓一步，卻是換來承包商無情對待，激發他們對抗意識，決定要透過法院審理，求一個公道。

而日照中心的鋼筋明顯生鏽情況，住保會公義建築師陳逸軒表示，下一個承包商接手，建議必須要除鏽，否則會降低鋼筋的握裹力，若用除鏽劑除鏽過後必需清洗，因殘留除鏽劑也會造成握裹力降低。自地自建屋宅或是日照中心這類營造糾紛，相對承攬金額更大，為保障起造安全，吳翃毅建議選擇以住保履約來進行，工程費先匯入銀行信託，不是給承包公司，每階段驗收完成再進行撥款，避免引發糾紛。

▲住保會公義建築師陳逸軒表示，下一個承包商接手，建議必須要除鏽，否則會降低鋼筋的握裹力。（圖／住保會提供）

資料來源：住宅消保會

