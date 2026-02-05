集邦估2月電視面板價格全面上揚 顯示器面板跟漲

（中央社記者曾仁凱台北5日電）研調機構集邦科技（TrendForce）今天發布2月面板價格預測，2月TV面板價格有機會看到全面上漲趨勢，其中32吋、43吋與50吋預估上漲1美元，55吋、65吋與75吋預計上漲2美元，顯示器面板價格跟漲。

TrendForce研究副總經理范博毓指出，2月TV面板需求仍維持在相對較穩定水準，加上面板廠明確表示將在農曆春節期間進行5至7天不等的產能調控，2月平均稼動率預期約較1月修正10%，可望支撐供需維持在較為平衡的狀態，也有助於TV面板價格的上揚。

目前預估2月TV面板價格有機會看到全面上漲趨勢，其中32吋、43吋與50吋預估上漲1美元，55吋、65吋與75吋則預計上漲2美元。

且隨著TV面板價格上漲趨勢確立，加上顯示器面板需求較預期佳，品牌客戶陸續有急單增加，面板廠也開始積極醞釀調漲顯示器面板價格。

范博毓表示，經1、2個月針對中國華南市場的Open Cell面板價格調漲後，預估2月起面板廠也將開始積極調升顯示器面板模組價格。目前觀察23.8吋FHD供應仍偏吃緊，因此就2月的顯示器面板價格趨勢來看，23.8吋FHD Open Cell面板預估調漲0.3美元，27吋FHD Open Cell面板預估調漲0.1美元。23.8吋FHD面板模組也有望率先調漲0.2美元。

筆電面板方面，范博毓表示，受記憶體與其他半導體料件供貨吃緊與漲價的影響，筆電品牌客戶持續針對筆電面板進行提前備貨，但要求筆電面板價格下跌的力道有增無減，面板廠為維繫與筆電品牌客戶的關係，短期爭取訂單的穩定之下，在面板價格的態度上持續放軟，因此筆電面板呈現與其他兩大應用不同的價格走勢。

TrendForce預估2月筆電面板價格全尺寸呈現下跌態勢，其中TN機種預估下跌0.1美元，IPS機種預估下跌0.2美元。（編輯：楊蘭軒）1150205