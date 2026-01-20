集邦預估：2026全球AI server出貨年增逾28% ASIC類別占比擴大

根據集邦科技（TrendForce）最新 AI 伺服器研究報告，預計 2026 年全球 server 出貨年成長為 12.8%，AI server 出貨年增 28% 以上 圖：TrendForce

[Newtalk新聞] 根據集邦科技（TrendForce）最新 AI 伺服器研究報告，北美雲端服務供應商（CSP）持續加強對 AI 基礎設施投資力道，預估將帶動 2026 年全球 AI 伺服器出貨量年增達 28% 以上。

此外，由於 AI 推論服務產生的龐大運算負荷，同時將通用型伺服器（general server）帶入替換與擴張週期。預估今年全球伺服器（含 AI 伺服器）出貨量也將年增 12.8%，成長幅度較去（2025）年擴大。

集邦科技表示，2024、2025 年伺服器市場主要聚焦先進大型語言模型（LLM）訓練，依賴配套 GPU、HBM 的 AI 伺服器執行平行運算。自去年下半年起，AI agents、Meta LLaMA 模型應用、及微軟的 Copilot 升級等 AI 推論服務持續發展，CSP 積極轉向推論服務以發展變現、獲利模式。基於不同應用場景，AI 推論除了可採用 AI 伺服器機櫃，亦包括通用型伺服器，以支撐推論前後的運算和記憶體需求。

據集邦科技統計，谷歌、亞馬遜 AWS、Meta、微軟、及甲骨文等北美五大 CSP 業者今年資本支出總額年增達 40%，除了為布建大規模基礎建設，也有部分是汰換 2019～2021 年雲端投資熱潮購置的通用型伺服器。預料谷歌和微軟將最積極提升通用型伺服器採購量，以因應每日需實體提供的 Copilot、Gemini 推論流量需求。

觀察今年 AI 伺服器市場，出貨動能主要來自北美 CSP、各地政府主權雲專案，及大型 CSP 加速自有特定應用積體電路（ASIC）研發、邊緣 AI 推理方案的推波助瀾。從使用的 AI 晶片分析，預估 GPU 占 69.7%，仍為最大宗；搭載輝達（NVIDIA）GB300 的機種成為出貨主流，VR200 則於下半年後逐步放量。

然而，在谷歌、Meta等北美業者積極擴張自研 ASIC 方案下，預料今年 ASIC 規格的 AI 伺服器的出貨占比將提升至 27.8%，為 2023 年來最高，出貨增速也超越 GPU AI 伺服器。谷歌對自研 ASIC 的投資力道明顯強於多數 CSP，將成為 ASIC 市場領頭羊，其 TPU 晶片除了自用於谷歌 Cloud Platform 雲端服務基礎設施外，亦積極對外銷售於 Anthropic 等業者。

