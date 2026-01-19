集邦：力積電有望獲美光授權 強化消費DRAM競爭

（中央社記者張建中新竹19日電）美國記憶體廠美光（Micron）收購力積電銅鑼廠，市調機構集邦科技表示，2027年將為美光挹注產能，力積電有機會獲得美光製程技術授權，強化消費動態隨機存取記憶體（DRAM）競爭力。

力積電與美光簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.21億元現金賣予美光，雙方並建立長期DRAM先進封裝晶圓代工關係。力積電與美光結盟消息受到各界關注。

集邦科技指出，美光2025年第3季全球DRAM市占率25.7%，為第3大廠。因應AI驅動DDR5及高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，美光於美國、新加坡及台灣積極展開擴產計畫。

廣告 廣告

集邦科技表示，美光這次收購力積電銅鑼廠，可在2026年至2027年分批移入既有及新訂購的DRAM先進製程前段設備，預計2027年量產，估計2027年可貢獻美光超過1成產能。

集邦科技指出，力積電銅鑼廠DRAM產線主要採用25奈米、38奈米製程，力積電未來有機會獲得美光製程授權，應有助於力積電強化消費DRAM競爭力，擴大位元產出，又不會與美光先進產品線競爭。（編輯：張均懋）1150119