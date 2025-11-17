集邦：記憶體漲價 明年智慧手機和筆電出貨恐衰退

（中央社記者張建中新竹17日電）記憶體價格高漲，市調機構集邦科技表示，消費產品成本將隨著上揚，智慧手機及筆記型電腦出貨量恐受衝擊，預期2026年智慧手機和筆記型電腦出貨量將轉為衰退。

集邦科技指出，2025年第4季動態隨機存取記憶體（DRAM）合約價較2024年同期大漲逾75%，使得智慧手機整機物料清單成本墊高8%至10%。

隨著DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價持續攀高，集邦科技預估，明年智慧手機整機物料清單成本將較今年再提升5%至7%。手機品牌廠將調降利潤微薄的低階機種銷售，預期2026年全球智慧手機出貨量恐將自原先預估的增加0.1%，轉為衰退2%。

集邦科技表示，規模較小的智慧手機品牌廠因資源有限，取得記憶體難度升高，這波記憶體供應吃緊不排除引發智慧手機市場展開新一輪洗牌，大者恆大態勢可能更加明確。

集邦科技指出，2026年筆記型電腦市場同樣將面臨記憶體漲價的挑戰，記憶體占筆記型電腦整機物料清單成本比重可能突破20%水準。

集邦科技表示，筆記型電腦品牌廠若調高售價，恐將影響需求，中低價位筆記型電腦市場換機需求可能放緩，預期2026年筆記型電腦出貨量將自原先預估的成長1.7%，轉為衰退2.4%。（編輯：林家嫻）1141117