集邦：記憶體缺貨議題發酵 電視面板最快明年1月漲價

記憶體缺貨議題發酵，電視面板最快明年1月漲價。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構 TrendForce 發布12月電視面板報價預測指出，在面板價格已落在相對低點，加上市場憂心記憶體缺貨與價格高漲情況恐延燒至電視產品，並於明年進一步擴大影響下，品牌客戶已提前為明年第一季需求備貨，帶動12月電視面板報價全面持平，且不排除最快於明年1月出現上漲契機。

TrendForce研究副總范博毓表示，目前電視面板需求仍維持穩定，面板廠生產與稼動率持續處於相對高檔，使面板價格獲得一定支撐。在需求表現不弱的情況下，面板廠也開始醞釀價格上漲氛圍，預估12月電視面板報價，包含32吋至65吋等主流尺寸將全面持平。

展望後市，范博毓指出，明年2月適逢農曆新年，工作天數減少，部分需求將分流至1月與3月，在需求提前釋出的帶動下，1月電視面板需求仍有機會維持穩定，不排除價格率先於1月啟動上漲。

在顯示器(MNT)面板方面，范博毓表示，第四季整體需求偏弱，但仍有少數客戶增加拉貨，加上主流顯示器面板長期處於虧損狀態，面板廠不願在價格上進一步讓步，品牌客戶亦希望價格維持穩定，預估12月顯示器面板價格走勢持平。

同時，隨著電視面板價格上漲氛圍逐步形成，亦有助於支撐顯示器面板價格，面板廠同步開始醞釀MNT面板價格上漲的氣氛，但實際走勢仍須視需求表現及買賣雙方議價結果而定。

至於筆電面板，范博毓指出，記憶體缺貨與價格大幅上漲的影響已逐漸顯現，部分品牌為趕在明年整機正式調漲出廠價格前，加速中低階機種出貨，帶動筆電面板短期需求回溫。

不過，考量明年需求受記憶體因素影響不確定性升高，即使短期需求增加，面板廠在價格態度上仍相對保守，以維繫客戶關係為優先。在此前提下，預估12月筆電面板價格除TN機種持平外，其餘IPS機種將下跌約0.1至0.2美元不等；且在明年第一季需求可能進一步轉弱下，筆電面板價格仍恐持續承壓調整。

