集邦：記憶體2027年產值可望創新高 估8427億美元

（中央社記者張建中新竹22日電）市調機構集邦科技表示，記憶體是AI基礎架構中不可或缺的關鍵資料，並是雲端服務供應商（CSP）的兵家必爭之地，在產能有限情況下，報價不斷上漲，將推升記憶體產值逐年創高，預期2027年可望達到8427億美元規模。

集邦科技指出，2025下半年北美CSP業者加大資本支出，AI伺服器建置明顯加速，記憶體採購量顯著成長，推動新一波價格上行循環。

集邦科技估計，2025年動態隨機存取記憶體（DRAM）產值可望達到1657億美元，年增73%，遠高於2025年儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產值697億美元，使得供應商在產能規劃上，更加側重於DRAM布建。

隨著AI從早期的大模型訓練，演進至結合推理、記憶與決策能力，集邦科技表示，對記憶體容量、頻寬與存取效率的需求呈現指數型提升，使得這波DRAM漲幅顯著高於歷史水準。

集邦科技指出，過去DRAM單季漲幅最高約35%，這波在DDR5需求拉升帶動下，2025年第4季DRAM漲幅高達53%至58%。

集邦科技表示，在CSP業者對記憶體需求暢旺下，持續推升價格上揚，預期2026年第1季漲幅將逾60%，部分產品線甚至有近倍水準。在未來報價可望持續逐季揚升，2027年DRAM產值將攀高至4043億美元，年增144%。

集邦科技指出，企業級固態硬碟（SSD）強勁需求帶動NAND Flash報價漲幅擴大，預估2026年第1季漲價幅度將達55%至60%，漲勢並可望延續至年底，2026年NAND Flash產值將達1473億美元，年增112%。

在AI伺服器、高效能運算與企業級儲存需求長期支撐下，集邦科技預期，DRAM與NAND Flash合約價漲勢有機會延續到2027年，產值成長動能也將延續至2027年。（編輯：張均懋）1150122