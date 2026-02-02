集邦：首季DRAM看漲95% NAND Flash估漲60%

（中央社記者張建中新竹2日電）市調機構集邦科技調高第1季記憶體合約價漲幅預估，預期傳統DRAM合約價將勁揚90%至95%，NAND Flash合約價上揚55%至60%，不排除有進一步上修空間。

集邦科技表示，第1季人工智慧（AI）與資料中心強勁需求，使得全球記憶體供需失衡情況加劇，供應商議價能力有增無減，全面上調第1季動態隨機存取記憶體（DRAM）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價漲幅預估。

集邦科技指出，在賣方市場格局抬升合約價行情的背景下，第1季個人電腦DRAM價格將上漲100%以上，漲幅將創下歷史新高。

至於伺服器DRAM，集邦科技表示，由於買方積極競逐貨源，將帶動第1季伺服器DRAM價格上漲約90%，漲幅也將創下史上新高。

手機DRAM方面，集邦科技指出，隨著市場供需差距不斷擴大，LPDDR4X、LPDDR5X合約價皆上漲約90%。整體傳統DRAM第1季合約價可望上漲90%至95%，高於原先預估的55%至60%水準。

NAND Flash方面，集邦科技表示，供應商將部分產線轉為生產DRAM，壓縮NAND Flash產能，短期內供不應求情況難以獲得緩解，第1季合約價可望上漲55%至60%，漲幅將高於原先預估的33%至38%。（編輯：張良知）1150202