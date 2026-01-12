集雅社12月營收增13.26% 2025營收登峰

【記者柯安聰台北報導】集雅社（2937）12月營收6.41億元，年增13.26%；2025年全年營收51.96億元，年增11.91%。集雅社表示，受惠於年底百貨週年慶尾聲、政府節能補助政策延續，以及台灣近期遭受空氣汙染與濕冷氣候的雙重影響，帶動除濕機及空氣清淨機銷售暢旺，推升年度營收再創新猷。



集雅社表示，12月份營收年增的主要動能，來自於消費者對「空氣品質」與「濕度控制」的急迫需求。回顧去年年底，東北季風挾帶境外汙染物南下，導致全台多處空氣品質亮起橘燈甚至紅燈警戒。與此同時，跨年前後的強烈大陸冷氣團帶來連日陰雨濕冷天氣，體感溫度驟降且室內濕度飆升。



這種「又髒又濕」的氣候型態，直接刺激了消費者對於環境家電的採購意願。門市數據顯示，兼具「除濕」與「空氣清淨」功能的二合一高階機種，因節省空間且效能強大，成為這波銷售熱潮中的人氣王；與去年同期相比，除濕機與空氣清淨機的詢問度與成交量均有明顯成長。









集雅社表示，這波買氣不僅集中在入門款，百貨通路的高消費族群更傾向選購具備AI智慧偵測、物聯網（IoT）功能及一級能效的日韓系旗艦機種。這類產品單價較高，對推升整體客單價（ASP）有顯著助益。



此外，財政部已宣布延長「購買節能電器退還減徵貨物稅」措施至2029年，購買符合能源效率第1、2級的除濕機每台最高可退稅2000元 。政策紅利的延續，搭配集雅社於12月中旬啟動的「門市感謝慶」及滿額贈禮活動，成功吸引不少家庭趕在農曆年前進行家電汰舊換新。



集雅社指出，過往消費者對於百貨通路購買家電仍抱持「嘗試性選擇」，但隨著服務品質、商品完整度及售後體驗持續升級，百貨已逐漸成為高端家電消費的首選通路。同時，瞄準農曆春節汰舊換新商機，集雅社自即日起由預購滿額贈禮率先暖身，1月22日起更祭出集利金現折回饋；搭配全檔期新會員入會與加碼贈點等多重利多，預期在精準的階梯式促案策略驅動下，將有效推升客單價與來客數，為第1季營收挹注強勁成長動能。（自立電子報2026/1/12）