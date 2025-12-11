集集三場拔蘿蔔活動感動登場 鄉親共學共享農村體驗

鎮長吳大村表示，拔蘿蔔活動「拔的不只是蘿蔔，更是鄉親與土地的情感連結」。（集集鎮公所提供）





食農教育三連發圓滿落幕。南投縣集集鎮三場拔蘿蔔活動感動登場，鄉親共學共享農村體驗，鎮長吳大村：「拔的不只是蘿蔔，更是鄉親與土地的情感連結」。

集集鎮公所於12月11日在林尾社區舉辦「蘿蔔醃製DIY」活動，為本年度三場次的「114年度集集鎮食農教育－拔蘿蔔體驗暨水資源宣導活動」劃下溫暖句點。本系列活動自11月啟動，分別在八張社區、中溝農路與林尾社區舉行，邀請鎮內學童、居民與長輩共同參與，從產地到餐桌，體驗農作、加工與農村生活的多元樣貌，深刻感受食物的得來不易，也強化了在地土地的認同與連結。

廣告 廣告

集集鎮食農教育－拔蘿蔔體驗暨水資源宣導活動。（集集鎮公所提供）

集集鎮長吳大村表示：「我們希望透過一系列食農教育體驗，讓不同世代的鄉親重新認識土地的價值。不只是拔蘿蔔，更是一種與家鄉的情感連結，讓農業教育在生活中自然發生。」他也特別感謝在地農友、社區與學校的協助與投入，讓集集的農村教育更具生命力與延續性。

小朋友好樂！個個大豐收！。（集集鎮公所提供）

12月6日全鎮拔蘿蔔體驗暨水資源宣導活動獲得各界熱情支持，現場蒞臨貴賓包括：立法委員游顥服務處主任李銘龍、南投縣政府駐區主任胡淑華、集集攔河堰管理中心主任王稚凱；南投縣議員黃春麟、謝明謀，及王秋淑議員服務處助理；集集鎮民代表會主席陳雅雯、副主席魏國州與多位代表；九里里長皆偕同里民一起同樂，另外11月在八張社區亦有永昌國小校長陳璿文親自帶學童一起體驗拔蘿蔔，展現地方對農業教育的高度重視與認同。

本系列活動也感謝八張社區與林尾社區協力推動，讓活動更貼近在地與生活，未來集集鎮公所將持續推動更多元的農業體驗與永續行動，讓食農教育在集集持續發酵，培養出更多珍惜土地、尊重自然的下一代。

更多新聞推薦

● 陳玉珍提案「助理費除罪化」掀國會助理群起反彈 民進黨批：不能變「私房錢」