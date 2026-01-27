集集彩繪列車 1／28 巡迴！洪易操刀石虎圖騰 山海線快閃合照

集集鎮公所邀請地方當代藝術家洪易操刀，攜手台鐵打造集集線專屬彩繪列車。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵集集支線經4年多邊坡與隧道整治工程，已於1月5日恢復通車至集集站。集集鎮公所邀請地方當代藝術家洪易操刀，攜手台鐵打造「集集線專屬彩繪列車」，1月28日將開行山海專列限定巡迴，將於各指定車站停留10至20分鐘，提供旅客與彩繪列車合影留念。另台鐵也推出集集線一日周遊券，至集集地區特約商家消費，可享專屬優惠。

集集線彩繪列車以在地山蕉、保育類動物石虎及南投翠綠山色為創作元素，轉化為大膽且具生命力的幾何圖騰，巧妙結合藝術與鐵道文化，讓經典車輛化身為充滿正能量與在地特色的移動藝術品，成為旅客拍照打卡新亮點，傳遞集集支線復駛的喜悅。

台鐵公司表示，為讓更多民眾近距離感受彩繪列車魅力，特別規畫於1月28日開行彩繪巡迴山海專列。去程（山線）自彰化站08：00首發，沿途停靠臺中、苗栗、中壢及南港站；回程（海線）由南港站發車，經桃園、白沙屯、日南、沙鹿及彰化站。

台鐵公司提醒，列車將於各指定車站停留10至20分鐘，提供旅客與彩繪列車合影留念，但受限於月台及車廂高度安全考量，此專列全程不辦理客運服務，不開放民眾上車搭乘，詳細時刻請參考相關公告。

此外，配合集集支線復駛，台鐵同步推出全新設計的「集集線一日周遊券（集集版）」，將在地元素融入票面，極具收藏價值。票價為全票90元、優惠票45元，於竹南、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化、員林、田中、二水、大甲、沙鹿、斗六及嘉義等13站販售。持該周遊券至集集地區特約商家消費，還可享有專屬優惠，邀請旅客深入體驗在地小鎮風情。

台鐵公司提到，集集線也與「卦山三鐵線」自行車道相鄰，邀請民眾於二水站透過兩鐵轉乘設施，騎乘自行車與彩繪小火車並肩而行，享受結合鐵道與低碳旅遊的輕旅行體驗。

