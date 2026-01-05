「集集復駛，感動起程」 臺鐵集集線第一階段復駛通車典禮

臺鐵集集線於集集火車站舉辦「集集復駛，感動起程」集集線第一階段復駛通車典禮。





臺鐵集集線歷經110年台16線公路邊坡坍滑及隧道受損，造成濁水至車埕中斷停駛已5年，經施工單位全力投入復原工程，目前已完成濁水至集集間修復與安全檢測，深受旅客喜愛的觀光鐵道「集集支線」，於115年1月5日下午恢復第一階段通車行駛至集集站，並預告集集=車埕間預計於115年7月全線恢復行駛。

為迎接階段性復駛的里程碑，立法委員游顥國會辦公室邀集國營臺灣鐵路股份有限公司、交通部觀光署，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處爭取第一階段復駛彩繪列車計畫，並由集集鎮公所規劃並執行，本(5)日於集集火車站舉辦「集集復駛，感動起程」集集線第一階段復駛通車典禮，彩繪列車一併亮相，集集鎮公所邀請國際知名藝術家洪易為本次彩繪列車操刀，洪易將集集線周邊元素納入獨特設計風格，大膽繽紛的色彩，將集集特產山蕉、石虎以及南投山色轉化為充滿活力的幾何圖騰，展現出重生的喜悅與生命力。

廣告 廣告

深受旅客喜愛的觀光鐵道「集集支線」，於115年1月5日下午恢復第一階段通車行駛至集集站。

集集鎮長吳大村表示：「火車復駛不止遊客引頸期盼，更是整個沿線包含名間、集集、水里、車埕在地居民內心的期望，尤其以超過百年歷史的集集火車站乘載著觀光命脈的集集小鎮，公所非常重視這次的復駛，更希望能透過洪易自帶聲量，讓全國民眾知道集集線已經復駛」。

交通部長陳世凱表示：臺鐵集集支線基礎設施改善計畫總共投入超過40億元，現階段復駛至集集，第二階段於今(115)年7月全線復駛，交通部會持續與行政院中部聯合辦公室、南投縣政府、游顥委員等在地機關及代表共同建設南投，交通部觀光署未來將投入1.45億元建設集集，讓停駛前原本超過百萬觀光客再次回流。

集集線第一階段復駛通車，南投縣長許淑華說：讓集集支線成為南投邁向國際觀光的亮點指標。

南投縣長許淑華表示：「集集線不僅是一條鐵道，更是串聯南投觀光與在地記憶的連結。這五年的等待確實漫長，但我們看見了韌性，感謝施工單位的辛勞與游顥立委辦公室的奔走，讓火車經過的叩隆、叩隆聲再次迴盪在集集小鎮。縣府未來將全力配合台鐵與集集鎮公所，將鐵道觀光與藝術文化深度結合，讓集集支線成為南投邁向國際觀光的亮點指標」。

集集線第一階段復駛通車，彩繪列車一併亮相。

立委游顥表示：「集集支線通車是南投鄉親多年來的期盼，游顥自立委上任至今，不僅多次質詢關心工程進度，也辦理兩次交通委員會考察邀請交通部長至南投，更於行政院長卓榮泰訪集集視察工程進度時，也與和許淑華縣長共同呼籲台鐵工程進度不可再延。期間與服務團隊更主持超過五場以上的協調會，共同討論集集支線復駛、後續交通規劃及復駛地方復甦活動等籌備。感謝台鐵與地方政府共同合作，未來更可直接連接田中高鐵，實現一班到底的便捷交通，亦可串聯沿線旅遊資源，帶動南投地區觀光發展與地方經濟繁榮，為地方注入新的活力與人潮。

洪易以《西遊記》為創作主題，將耳熟能詳的神話角色轉化為當代公共藝術語彙，讓經典不再停留於書頁，而是隨著列車行進於真實風景之中。本次彩繪列車以南投集集為舞台，透過四節車廂的視覺敘事，展開一場結合文學想像與地方記憶的「行走西遊」。洪易以鮮明色彩、童趣線條與當代美學，重新詮釋《西遊記》的精神核心，讓神話角色走入地方、走進日常。這列彩繪列車不僅是交通工具，更是一件移動中的藝術作品，載著故事、風景與祝福，邀請每一位乘客在旅途中，重新看見集集，也重新遇見經典。

為歡慶集集線復駛，臺鐵推出一系列慶祝活動，當天特別開行集集彩繪列車，一同見證集集支線重返榮光。此外，集集站將販售限量名片式紀念月台套票，供旅客紀念收藏。推出極富地方特色的「梅好蕉運便當」，主菜選用水里當地盛產紫蘇梅製作梅子雞，搭配多種在地時蔬，並以集集盛產的「山蕉」作甜點，充滿在地風味。每份梅好價為168元，販售期間為12月29日至明年1月9日於臺中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站之台鐵便當店的午餐期間販售。

當天也於集集站販售藍寶寶（DR2100-DR2400）及小叮噹（DR1000）列車周邊商品，限量藍寶寶一卡通(售價150元)，兩款超值感之馬克杯「集集手繪杯/列車杯」（單款499元，當天現場組合優惠價777元！）以及專屬集集車站特色的積木組（集集價1,599元），現場更直接送您可愛的列車長積木鑰匙圈（市值150元），亦有免運宅配到府的加值服務。

臺鐵票務單位亦針對集集線通車復駛，重新推出結合在地特色設計的「集集線一日周遊券」，並依復駛期程推出兩版本：1.集集版（使用區間：二水—集集），販售期間為115年1月5日至115年6月，全票90元、優惠票45元。2.全線通車版（使用區間：二水—車埕），自115年6月起販售，全票135元、優惠票68元。兩版本周遊券預計於竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日、彰化、員林、田中、二水、大甲、沙鹿、斗六及嘉義等13站限定販售。

更多新聞推薦

● 依兩年條款辭職選新北市長 民眾黨彰縣黨部讚黃國昌是「責任政治」具體展現