集集支線施工停駛4年！ 集集站明年1/5、車埕站6月復駛

台鐵集集支線近年因邊坡崩坍與隧道擴孔施工停駛多時，集集火車站將在明年元月5日復駛。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線4年前因邊坡崩坍，以及鐵路隧道擴孔施工封閉，導致集集、水里，以及車埕火車站皆停駛，但隨著工程推進，集集站將在明年元月5日復駛，車埕站則是6月底復駛，可望活絡沿線鄉鎮觀光。

集集支線是南投重要觀光軸線，2021年因集集段邊坡走山，導致之後往水里、車埕站皆停駛，至今超過4年，加上2024年5月起，前瞻計畫進行支線隧道擴孔工程，以致集集站也停駛，目前火車只能行駛到名間鄉濁水站，之後站點皆靠客運接駁。

廣告 廣告

集集鎮公所表示，原定年底復駛的集集火車站，近期與台鐵公司確認後，將在明年元月5日復駛，屆時將有彩繪列車行駛，公所也已在火車站沿線步道，設置「星雨」光影迎賓廊道，加上明年農曆春節將屆，集集也將在火車站舉辦鄉土燈會，春節期間鐵道復駛與燈會人潮，不僅能帶動集集觀光，鐵道沿線鄉鎮也可望迎來人潮。

水里鄉公所則說，集集站復駛後，其後的水里站，以及終點車埕站，根據台鐵施工期程將在明年6月底完工復駛，之後公所也會與台鐵討論相關復駛配套，盼讓水里觀光有感復甦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

把握週二好天氣！週三多雨一直下到週末

明年蓋定了！全國唯一沒有火葬場的彰化縣 二次環評過關

怕被拖累？中捷綠線大坑延伸段要脫鉤彰化 縣府說話了

