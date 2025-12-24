集集支線明年1月復駛 店家盼人潮回流促進觀光

集集火車站前，人潮稀稀落落，好不容易等到接駁車帶來一些遊客。但集集車站看不見火車，遊客禁不住覺得很失望。

外地遊客表示，「沒什麼人呀？看不到什麼人呀。」

外地遊客也說，「來這邊帶著期待，然後失望，回去之後他大概也不會想起這地方，這地方當然就會越來越式微。」

台鐵集集支線2021年8月受邊坡滑落影響，造成集集到車埕間停駛，至今已經有4年的時間，2024年5月又因為隧道擴孔工程，集集站也停駛，目前火車只能夠行駛到南投名間的濁水站，最精華的觀光段等同停擺。如今台鐵宣布隨著工程進度，集集站將在明年1月5日恢復通車。

台鐵公司副總劉雙火說明，「隧道後來我們已經把它搶修好了，就是重新隧道擴孔以外，還有，等於就是重建的狀況，所以那個花了比較長的時間。」

當地店家翁小姐說道，「我們停駛當初還想說，可能會頂多人潮減少一半啦，或怎樣，但實際上不到10%的人。」

另外，集集站與車埕站區間，則因為邊坡修復工程難度較高，預計在明年6月通車。當地店家表示，停駛期間遊客量銳減60%至70%，復駛之後除了可以強化在地特色，也能夠帶進人潮與觀光效益。

當地店家羅小姐認為，「希望早點弄好這樣，大家經濟、景氣會比較好，因為我們也是熬了很久。」

集集鎮公所秘書呂易展指出，「公所這邊也特別向交通部觀光署，爭取一筆相關經費，針對這次復駛來辦理系列活動，也請民眾敬請期待有相關彩繪列車。」

公所表示，除了和台鐵研議復駛的交通配套，提升遊客的交通易達性，也希望能夠加速集集到車埕段的修復速度，讓當地的交通與觀光連成一線，才能有感復甦。