集集添興窯創窯70周年

第二十七屆陶藝術節暨添興窯七十周年慶，集結沿線窯場與商圈，九日上午十時於集集鎮添興窯藝村開鑼。陶藝主題特展至陶憶時光彩繪、青年工藝文創市集系列活動熱鬧登場。吳大村表示，透過陶藝節各項系列活動、老蛇窯情懷柴燒研習營與文創市集與陶藝體驗等活動，以延續陶藝薪火相傳的理念。

添興窯第四代掌門人林清河說，整合在地陶藝、文創與觀光力量，打造一場兼具傳承與創新的文化盛宴，活動延續至十一月三十日，推出添興窯主題特展與陶憶時光彩繪、青年工藝與文創市集，串連沿線窯場作陶與趣味競賽等活動，邀喜愛陶藝的大小朋友一起來體驗陶藝之美與趣味。

開幕當天有《釉見七十年》陶憶時光彩繪活動：親子共同以釉藥彩繪陶盤，體驗陶藝創作樂趣。青年工藝與文創市集：邀集全台青年陶藝家與文創品牌，共同打造集集最具活力的創意聚落，現場推出琳瑯滿目的文創市集。文化導覽與週末活動：串聯添興窯、活石窯與綠色隧道，安排深度導覽、作陶表演與趣味競賽，讓遊客從玩樂中親近陶文化，帶領民眾體驗陶藝之美、感受柴燒的溫度。

鎮長吳大村表示，本次陶藝節除了在十一月起的每週日辦理各項系列活動外，並藉此宣導水資源永續之重要性，及培養民眾對於水資源開發保存的環保意識，從而強化珍惜水資源的行為與觀念。今年適逢集集添興窯創窯七十周年，歡迎各界愛好陶藝的朋友們，一起來集集集綠色隧道，體驗窯火傳承的溫度與集集小鎮的文化魅力。