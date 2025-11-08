集集清水溪疑遭排污淪「牛奶河」 環局緝凶最重罰300萬元
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮流經市區的清水溪，近日突然白濁淪為「牛奶河」，疑遭人偷排廢水污染，南投縣環保局獲報採檢並溯源追查，依廢棄物清理法最重可處6000元罰鍰，若造成河川污染，依水污染防治法更可處300萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。
集集鎮公所表示，近日在鎮上的清水溪河道，從市區初中橋一直延伸到下游清水橋、林尾橋一帶，河面出現明顯白濁，並伴隨白色浮沫泡泡，疑遭人非法排放污水，當下通報環保局採檢，並循線追查污染源，之後公所也會加強巡查與通報，呼籲民眾協助守望，也提醒有心人切勿偷排廢水污染環境，以免觸法。
環保局指出，集集清水溪遭排放污水，經初步採樣檢驗，發現水質呈中性與偏鹼性，廢水則從區域排水管道流入河道，研判是上游用戶偷排所致，雖尚未查獲行為人，但因溪流污染範圍大且明確，後續會溯源擴大調查。
環保局也表示，該案若查獲偷排行為人，除可依廢清法處1200至6000元罰鍰，排放廢水若污染河川環境，更可依水污法處3萬至300萬罰鍰，若涉及事業廢水與事業廢棄物，除了罰鍰、勒令停工，甚至可移送法辦，最重可處5年徒刑，民眾不可不慎。
