集集火車站復駛大翻新 「林明溱火車頭」掰囉

南投集集火車站站前廣場，由時任集集鎮長林明溱題字的圓環火車頭，曾是火車站重要地標。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集火車站，因鐵路隧道擴孔工程停駛1年8個月，元月5日將迎來復駛，期間站前廣場進行鋪面排水大翻新，並把時任集集鎮長、前南投縣長林明溱題字的圓環火車頭移除，昔日地標移走後，不僅廣場變完整，視野與動線也變得更加開闊暢通。

集集火車站不僅是知名景點，也是台鐵集集支線重要站點，過去在林明溱擔任集集鎮長的時候，為了整體景觀再造，就把原本的站前鐘塔，改成蒸汽火車頭圓環，自此成為集集火車站重要地標。

集集鎮公所表示，集集火車站為台鐵權屬，公所只是代管火車站營運，由於站前廣場過去深受降雨積水影響，有時宣洩不及還會淹進火車站，為此台鐵才會利用全台火車站的整體改造計畫，除了改善集集站的排水，也把廣場鋪面重新翻修，並把圓環火車頭移走，營造開闊的空間與視野，以利未來多功能運用。

公所也說，有關林明溱題字的火車頭雕塑，考量集集站區已有多個蒸汽火車頭意象，為避免重複，並在集集綠色隧道居民爭取下，便移至綠隧的牛湖田驛站擺放，盼讓集集地標繼續在支線鐵道沿線發光。

南投集集火車站迎來復駛，翻修廣場鋪面改善排水，並把站前地標圓環火車頭移除，呈現開闊空間與視野。(記者劉濱銓攝)

