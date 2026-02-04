集集燈會 7米金馬主燈霸氣登場

集集民權路前高達七米氣派金馬主燈試點燈。（圖：南投縣府提供）

2026集集燈會將於二月十五日至三月三日璀璨登場。今年燈會大玩「時空穿越」梗，首度以「現代氣膜藝術」對決「懷舊復古市街」雙主軸呈現。集集民權路前高達七米氣派金馬主燈，搭配科幻感的銀河蒸氣火車與超萌石虎兄妹，展現前所未有的現代視覺衝擊；武昌宮燈區則復刻一九八○年代老街，帶領遊客一秒回到童年。開幕當晚二月十五日更豪送總價值十五萬元的百項家電好禮，農曆初一至初五還有天天送燈籠與接駁服務，邀請全台民眾來集集度過最不一樣的新年。

集集燈會，主燈區：七米「金馬」昂首，氣膜藝術打造現代科幻風，有別於傳統燈會的骨架繃布，今年集集燈會主燈區（集集火車站、民權路沿線）大膽引進氣膜燈技術，利用其圓潤線條與柔和透光性，打造出五處必拍亮點：1.霸氣地標：金馬昂首·逐光。2.科幻場景：銀河軌道上的守護者。3.在地萌神：可愛石虎兄妹。4.迎賓大道：愛在集集·果香迎賓。5.光影聚車站?集集亮起來。每處透過感應球燈的互動設計，讓遊客不僅賞燈，更能走入光影中，與可愛的裝置藝術近距離合影，感受集集小鎮「越夜越美麗」的熱鬧氣息。

副燈區：時光倒流！武昌宮變身「一九八○年代老街」，這裡完整復刻了一九八○年代的台灣日常場景，理髮廳的旋轉燈、柑仔店的零食罐、教室木桌椅與銀鋒冰果室招牌，每一個角落都是回憶殺。中央更設置童玩互動區，讓大小朋友重溫純真年代，體驗一場光與記憶相連的旅程。

鎮公所表示，二月十五日開幕送大獎，初一至初五天天有驚喜，開幕夜：晚間六點於民權路主舞台舉辦點燈儀式，現場摸彩箱將抽出電視、冰箱、洗衣機、iPad等超過一百項、總價值十五萬元的家電大獎，入場再送限量嘉年華發光小禮（限五百份）。二月十七日（初一）至二月二十一日（初五）新春週：主題之夜：每晚不同主題表演（青春、台灣、民歌、歡笑、原民之夜）。限量好禮雙重送：每日六點起發放號碼牌，送出「火車載福燈籠」（日限一百份）及「馬年開運吊飾」（打卡免費領，日限一百六十份）。

還有為了疏解春節車潮，鎮公所貼心規劃「燈會遊園接駁車」小火車體驗。同時導入「智慧燈遊LINE一指通」，手機即是導覽員，讓民眾一機在手掌握及集集全部。

集集鎮長吳大村表示，今年對於集集是充滿希望的一年，隨著集集支線火車的復駛，再次將人潮與活力帶進小鎮。今年的主燈「金馬昂首」不僅呼應馬年，更象徵集集鎮「重新啟程、馬力全開」的決心；而設置於火車站前的「銀河光影火車」更是向鐵道文化致敬。吳大村熱情邀請全國民眾：「今年過年，別忘了搭火車來集集！白天騎單車享受綠色隧道，晚上漫步在氣膜藝術與懷舊老街的雙重光影中，感受集集最好客的人情味。