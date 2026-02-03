集集燈會7米金馬氣膜主燈亮相 石虎兄妹花燈萌翻全場

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集燈會將在2月15日開跑，集集鎮公所為此進行試燈，今年運用「氣膜藝術」搭配光影，打造7公尺高的金馬主燈，火車站還有可愛的石虎兄妹氣膜花燈，圓潤身形與靈動大眼萌翻全場，燈會展至3月3日。

集集鎮公所表示，今年燈會首度以「現代氣膜藝術」呈現花燈特色，其中主燈區集集火車站，設有7公尺「金馬」主燈，有別於傳統燈會的骨架繃布，此次運用氣膜燈技術，展現駿馬昂首前行姿態，象徵「馬到成功」吉祥寓意。

廣告 廣告

另在集集火車站周邊，還有以在地保育類動物石虎為主題，設計成超萌石虎兄妹氣膜花燈，不論是坐在站前或是趴在火車上的姿態，石虎兄妹圓滾滾的身形，加上可愛大眼，都成為全場注目焦點，並藉此傳達保育觀念。

公所說，今年副燈區則在集集武昌宮，此次復刻80年代台灣日常場景，讓參觀民眾回憶童年時光，2月15日開幕晚會，將送出總價值15萬元的百項家電獎品，農曆初一至初五(2月17日至21日)，還有天天送燈籠與免費接駁服務，盼讓民眾賞燈拿好康，開心過新年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

把握3天好天氣！週五晚間北部轉濕冷 下探12度

2026白沙屯媽祖進香 登轎出發、到北港、回宮日期擲出

LTN投票箱》北捷宣導搭捷運勿用行動電源 你怎麼看？

傳蘋果M6不會採用台積電最新2奈米 基於這項考量

