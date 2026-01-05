集集線停駛4年！火車1/5重啟通車 鳴笛聲重現鐵道

經歷四年停駛的集集線火車於2026年1月5日正式恢復通車，結束了因豪雨引發邊坡崩塌而導致的封閉期。這次的通車不僅讓期待已久的鐵道迷重溫鳴笛聲，還推出了由藝術家洪易設計的彩繪列車，吸引了大量遊客和鐵道愛好者前來朝聖。

經歷四年停駛的集集線火車於2026年1月5日正式恢復通車，結束了因豪雨引發邊坡崩塌而導致的封閉期。（圖／翻攝畫面）

集集火車在今天終於恢復通車了！現場吸引無數遊客和鐵道迷前來追火車，還有鐵路警察巡視，避免北市中山站張文隨機攻擊事件重演！一位曾先生帶著孩子特地來見證這歷史性的一刻，還有蘇先生也專程加入這場盛會，大家都興奮不已，不僅遊客開心，連集集站周邊的店家也樂開懷，場面熱鬧非凡！許多商家表示，火車恢復通行後，生意明顯好轉。不僅如此，還有店家每天營業額突破1萬元，還有店主說人潮比停駛期間多了一倍以上！

集集火車在今天終於恢復通車了！現場吸引了無數遊客和鐵道迷前來追火車，場面熱鬧非凡！（圖／翻攝畫面）

集集線的重啟被視為對當地觀光產業的重要振興。南投縣日月潭國家風景區管理處處長柯建興表示，這將為集集地區帶來可觀的人潮與商機。集集鎮長吳大村也強調，重新運營的火車將有效促進當地經濟活力，成為南投縣的一大觀光資源。

現場也有鐵路警察巡視。（圖／翻攝畫面）

不僅通車還推出由藝術家洪易設計的彩繪列車，吸引了大量遊客和鐵道愛好者前來朝聖。（圖／翻攝畫面）

