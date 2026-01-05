集集線小火車今復駛 陳世凱妙喻久別心情

▲停駛4年多的小火車今天再開到集集站。（圖／翻攝陳世凱臉書，2026.01.05）

[NOWnews今日新聞] 南投縣目前唯一營運的鐵路─集集支線，因邊坡和隧道災損停駛4年多，今天終於復駛並兩階段通車。交通部長陳世凱搭乘藝術家洪易以「行走西遊」為主題的彩繪列車從彰化二水出發，發現沿途有不少民眾拿著手機、帶著笑容對列車猛拍，陳世凱說，以前居民可能覺得有點吵，但過去5年應該很想念火車的聲音，希望今天的復駛除了支援通勤，更能重振觀光。

▲藝術家洪易以「行走西遊」為主題的彩繪列車，今天為集集支線復駛首航。（圖／翻攝陳世凱臉書，2026.01.05）

台鐵觀光鐵道集集支線因台16線邊坡和隧道災損，停駛4年多，對當地經濟產生嚴重衝擊，青壯年必須到外地討生活，人口因此流失，今（5）日恢復第一階段通車，店家都很開心。南投縣長許淑華表示，集集支線不只是鐵道，更串聯南投觀光及在地記憶，停駛前遊客曾達百萬人次，去年只剩10多萬人次，對地方影響甚鉅，盼望復駛後集集再現風華，帶動地方繁榮。

今天的首航由藝術家洪易以「行走西遊」為主題的彩繪列車登場，洪易以色彩繽紛、溫暖親切的創作風格著稱，列車猶如唐僧的坐騎「白龍馬」，車廂繪有猴孫們採集集山蕉、豬八戒享用在地美食，沙悟淨飽覽當地風光及石虎生態等。

陳世凱指出，交通部投入近36億元，從軌道、隧道到車站全面改善升級，觀光署也投入超過1.45億元整建集集周邊市集，後續還有觀景台、自行車道等工程。濁水站到集集段正式復駛，是重啟集集觀光重要的第一步，希望透過主題彩繪列車讓藝術走進山城，打造更多觀光亮點。

▲每年3、4月的花旗木鐵道之旅，是集集線從平地開始的第一處美景。（圖／參山國家風景區管理處提供，2026.01.05）

陳世凱說，早上他從彰化二水搭到南投集集，車上看到許多熟悉臉孔，車窗外也有很多民眾在拍照，臉上露出欣喜的笑容，沿線居民以前或許覺得小火車有點吵，但過去5年應該會想念火車經過的聲音，小火車第一階段有很多漂亮景點，包括綠色隧道、春天的花旗木等等，7月全線復駛直通終點車埕，可望帶動暑假旅遊熱潮。

