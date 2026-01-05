集集線彩繪列車首航 許淑華：重啟觀光命脈

記者張益銘／南投報導

歷經4年4個多月的等待，擁有眾多鐵道迷也備愛海內外遊客喜愛的臺鐵集集支線，終於以西遊記彩繪列車首航復駛！集集線鐵路自民國110年8月受台16線邊坡坍滑成災中斷後，在交通部、南投縣府及游顥等立委全力支持與爭取下，臺鐵動支近36億元全力搶修整建，今（5）日舉辦第一階段（濁水至集集站）復駛首航典禮，並預告將於今年7月恢復全線通車至車埕。

見證這場復駛首航典禮的來賓包括交通部長陳世凱、南投縣長許淑華、立委游顥、麥玉珍、觀光署長陳玉秀、臺鐵董事長鄭光遠、行政院中辦執行長陳錦倫、集集鎮長吳大村、縣議員陳淑惠、黃春麟、王秋淑、集集鎮代會主席陳雅雯及眾多在地鄉親參加，在地八張社區銀髮長輩及隘寮國小學童，老少的舞蹈、太鼓表演也為活動增添熱鬧喜氣。

廣告 廣告

藝術家洪易更到場解說以其「西遊記」創作結合集集特產山蕉美食、保育類石虎及南投山色，打造宛如「行走的藝術品」的彩繪列車精髓，當滿載遊客、閃現色彩斑斕圖案的「西遊記」主題彩繪列車，駛進集集火車站，更是令圍觀人潮驚艷、亮瞎全場。

陳世凱除強調對集集線整建修復的重視與支持，也表示，連他自己都是愛到集集、車埕的死忠遊客，期待中央與地方持續攜手，串聯型塑更多像南投縣處處名勝的觀光新亮點。

許淑華指出，集集線停駛前，集集觀光小鎮的年遊客量接近120萬人，集集線停駛快4年半，遊客降到剩下10幾萬人次，足見集集線的復駛不僅是交通的恢復，更是在地情感與觀光命脈的重啟，感謝中央重視及立委奔走力挺，支持臺鐵局克服萬難，將集集復建工程完成接近9成9，而且繼今天濁水到集集站復駛，集集鐵路更將在7月連同水里、車埕站在內全線復駛。

許淑華說，南投縣政府已在車站前設置智慧整合候車亭，優化轉乘動線，旅客下火車後可更便利地轉乘「台灣好行」前往日月潭或溪頭，此外，南投花卉嘉年華、2026南投燈會、九九峰氦氣球樂園開園及集集燈會接力登場，歡迎民眾搭火車來走春。

立委游顥則強調，集集線全線通車後將連接田中高鐵，實現「一班到底」的便捷交通，為南投注入強勁的經濟與觀光活水，他更爭取到改善集集火車站等多達2億元的配套建設，正由觀光署等單位全力推動中，相信未來一定為集集線及整個南投觀光帶來更強的發展動力。

配合集集復駛通車，臺鐵推出多項限定商品，包括「梅好蕉運便當」，主菜選用水里紫蘇梅製作梅子雞，搭配集集山蕉甜點，每份168元（即日起至1月9日於臺中、彰化、新竹及高鐵新烏日站限量販售）。發行「集集線一日周遊券」集集版（二水-集集）紀念套票，全票90元。

喜迎集集線鐵路第一階段復駛「西遊記」彩繪列車首航，濁水至集集站今（5）日通車，同步預告7月全線通車。（南投縣政府提供）

喜迎集集線鐵路第一階段復駛「西遊記」彩繪列車首航，濁水至集集站今（5）日通車，同步預告7月全線通車。（南投縣政府提供）

喜迎集集線鐵路第一階段復駛「西遊記」彩繪列車首航，濁水至集集站今（5）日通車，同步預告7月全線通車。（南投縣政府提供）

喜迎集集線鐵路第一階段復駛「西遊記」彩繪列車首航，濁水至集集站今（5）日通車，同步預告7月全線通車。（南投縣政府提供）

喜迎集集線鐵路第一階段復駛「西遊記」彩繪列車首航，濁水至集集站今（5）日通車，同步預告7月全線通車。（南投縣政府提供）

喜迎集集線鐵路第一階段復駛「西遊記」彩繪列車首航，濁水至集集站今（5）日通車，同步預告7月全線通車。（南投縣政府提供）