集集線復駛帶動觀光回溫 集集鐵道行旅推票根優惠迎旅客回流
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】備受海內外旅客喜愛的臺鐵集集支線，在中斷4年4個多月後，於1月5日以「西遊記彩繪列車」首航復駛，正式恢復濁水至集集站通行，為集集小鎮觀光注入久違的活水。隨著鐵道重啟，緊鄰集集車站的特色旅宿「集集鐵道行旅」也同步推出票根優惠與主題體驗，迎接旅遊人潮回流，展現地方觀光復甦的新動能。
▲集集鐵道行旅董事長林志穎表示，集集小火車復駛是地方期盼已久的重要時刻，過去一年多沒有火車，沿線觀光與住宿產業明顯受影響，假日旅客稀少。為歡慶1月5日復駛，集集鐵道行旅特別推出期間限定回饋。（圖／記者蘇彩娥攝）
集集線自民國110年8月因台16線邊坡坍滑中斷行駛，在交通部、南投縣政府及立委全力支持下，臺鐵投入近36億元進行搶修整建，目前復建工程完成接近9成9，除已恢復濁水至集集段外，也預計於今年7月全線通車至水里、車埕。
▲集集鐵道行旅積極投入特色營造，發展出專屬IP形象「集集香蕉貓」，結合集集早年香蕉進貢日本天皇的歷史意象，打造整棟旅宿的故事主題。（圖／記者蘇彩娥攝）
南投縣長許淑華表示，集集線停駛前，集集年遊客量一度接近120萬人次，停駛近4年半期間，遊客量驟降至僅十餘萬人次，顯示鐵道不僅是交通命脈，更是地方觀光與情感連結的重要象徵。此次復駛，不只是火車重新上路，更是集集觀光重新啟動的關鍵里程碑。縣府也同步於車站前設置智慧整合候車亭，優化轉乘動線，旅客下車後可無縫銜接「台灣好行」，前往日月潭、溪頭等熱門景點，搭配南投花卉嘉年華、2026南投燈會、九九峰氦氣球樂園及集集燈會等活動，邀請民眾搭火車來南投走春、慢遊。
▲集集鐵道行旅副董事長林怡鳳指出，交通就是小鎮觀光的生命線，隨著集集線逐段復駛，加上未來轉運接駁更加便利，對地方發展抱持高度樂觀。（圖／記者蘇彩娥攝）
集集鐵道行旅董事長林志穎表示，集集小火車復駛是地方期盼已久的重要時刻，過去一年多沒有火車，沿線觀光與住宿產業明顯受影響，假日旅客稀少。為歡慶1月5日復駛，集集鐵道行旅特別推出期間限定回饋，凡旅客憑集集線火車票根，至距離車站約500公尺的行旅，即可兌換一杯古早味泡沫紅茶，優惠至1月底止，邀請旅客搭著小火車走進集集、住進集集。
▲備受海內外旅客喜愛的臺鐵集集支線，在中斷4年4個多月後，於1月5日以「西遊記彩繪列車」首航復駛，正式恢復濁水至集集站通行，為集集小鎮觀光注入久違的活水。（圖／記者蘇彩娥攝）
林志穎也指出，集集鐵道行旅以「集集小火車」為核心意象打造，是一間充滿鐵道元素的主題旅館，從公共空間到客房細節，處處可見火車造型設計。隨著後續全線通車，行旅也規劃推出更大規模的住宿與體驗優惠，迎接新一波鐵道旅遊熱潮。
副董事長林怡鳳則表示，集集線長時間停駛，對集集、水里到車埕沿線的觀光產業衝擊甚鉅，旅客少了「搭小火車」這項關鍵誘因，也連帶影響停留意願。她指出，交通就是小鎮觀光的生命線，隨著集集線逐段復駛，加上未來轉運接駁更加便利，對地方發展抱持高度樂觀。
在地方創生方面，集集鐵道行旅也積極投入特色營造。一樓空間以「貓羅溪」為靈感，發展出專屬IP形象「集集香蕉貓」，結合集集早年香蕉進貢日本天皇的歷史意象，打造整棟旅宿的故事主題。全館52間客房皆融入可愛貓咪元素，從抱枕、床尾設計到備品細節，營造溫馨童趣的住宿氛圍，並搭配原創主題曲，讓旅客一踏進飯店就感受濃厚的在地特色。
此外，行旅也規劃與在地導覽協會合作，推出深度導覽行程，串聯特有生物研究保育中心、大眾爺廟、武昌宮等集集重要景點，帶領旅客以慢活方式深入認識小鎮文化，鼓勵遊客停留兩天一夜，從「到此一遊」轉為「深度體驗」。
隨著集集線復駛與一系列南投觀光活動接力登場，集集鐵道行旅期盼透過交通回溫、主題旅宿與深度導覽的結合，為集集小鎮注入持續發展的觀光能量，讓熟悉的小火車記憶，再次成為旅人走進集集的重要理由。
