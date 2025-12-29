集集線復駛臺鐵系列慶祝活動 特開彩繪列車推特色「梅好蕉運便當」

集集復吉吉 彩繪開先鋒 梅好蕉運隨 歲歲賀新春

【記者 洪美滿／台北 報導】深受旅客喜愛的觀光鐵道「集集支線」，經歷110年因台16線公路邊坡坍滑及隧道受損，造成濁水至車埕中斷停駛，經施工單位全力投入復原，目前已完成濁水至集集間修復與安全檢測，列車將於115年1月5日下午恢復第一階段通車行駛至集集站，集集=車埕間預計115年7月通車全線恢復行駛。

為歡慶集集線復駛，臺灣鐵路公司推出一系列慶祝活動，首先，復駛當日上午在集集車站舉行盛大典禮，與地方政府、民意代表共同主持啟航儀式，宣告集集支線第一階段正式恢復通車(二水=集集)。當天特別開行集集彩繪列車，一同見證集集支線重返榮光。此外，集集站將販售限量名片式紀念月台套票，供旅客紀念收藏。

臺鐵公司也特別推出極富地方特色的「梅好蕉運便當」，主菜選用水里當地盛產紫蘇梅製作梅子雞，搭配多種在地時蔬，並以集集盛產的「山蕉」作甜點，充滿在地風味。每份梅好價為168元，販售期間為12月29日至明年1月9日於臺中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站之台鐵便當店的午餐期間販售喔！

此外，當天也將於集集站販售藍寶寶（DR2100-DR2400）及小叮噹（DR1000）列車周邊商品，限量藍寶寶一卡通(售價150元)，兩款超值感之馬克杯「集集手繪杯/列車杯」（單款499元，當天現場組合優惠價777元！）以及專屬集集車站特色的積木組（集集價1,599元），現場更直接送您可愛的列車長積木鑰匙圈（市值150元），亦有免運宅配到府的加值服務。

臺鐵公司票務單位亦針對集集線通車復駛，重新推出結合在地特色設計的「集集線一日周遊券」，並依復駛期程推出兩版本：1.集集版（使用區間：二水—集集），販售期間為115年1月5日至115年6月，全票90元、優惠票45元。2.全線通車版（使用區間：二水—車埕），自115年6月起販售，全票135元、優惠票68元。兩版本周遊券預計於竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日、彰化、員林、田中、二水、大甲、沙鹿、斗六及嘉義等13站限定販售。

本次集集線改善修復工程歷經隧道及邊坡加固、排水設施及擋土牆改善，同時完成軌道鋼軌抽換及道碴更新等，各項目各工種齊心協力，並將持續積極趕工，致力於115年7月全線復駛通車。期盼全線通車後可串聯沿線旅遊資源，帶動南投地區觀光發展與地方經濟繁榮，為地方注入新的活力與人潮。（照片臺鐵提供）