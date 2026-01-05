集集線復駛 彩繪列車吸睛

台鐵集集支線因天災受損全線停駛逾4年，昨天通車復駛至集集站，藝術家洪易打造的專屬彩繪列車首度亮相。記者賴香珊／攝影

台鐵集集支線因天災受損停駛逾4年，昨初步復駛到集集站，藝術家洪易打造的彩繪列車也首度亮相，交通部長陳世凱說，預計7月全線復駛。火車鳴笛在集集小鎮重響，當地商家期待又怕受傷害，盼加強鐵道韌性。

集集支線全長29.7公里，從彰化二水到南投集集、水里與車埕，為全台最長鐵道支線，也是南投唯一鐵道。

2021年8月豪大雨、地震侵襲，台16線公路邊坡嚴重坍塌，台鐵集集支線隧道及鐵軌受損，集集至車埕站停駛，加上集集支線1、2及3號隧道使用逾80年，長期漏水、軌道線形不佳等，2024年5月起全線停駛整修。

林姓旅宿業者說，鐵路停駛後，旅宿、餐飲等「火車經濟」斷鏈，整體住房率掉了4、5成，只靠假日硬撐；國防要有韌性，鐵道交通也要有。吳姓攤商說，沒想到修復那麼久，生意暴跌，終於盼到復駛，但更怕豪大雨又重演災情。

台鐵指出，集集線經山區，地質條件較複雜，加上施工空間受限、天氣多變等，復建歷經4年多，預計7月可全線復駛至車埕站。為迎接集集支線回歸，集集鎮公所邀請藝術家洪易打造集集線專屬彩繪列車，昨首度亮相，吸引民眾搶拍。

藝術家洪易說，他以「行走西遊」為主題，與集集元素結合，列車猶如唐僧坐騎「白龍馬」，孫悟空凸顯集集盛產的山蕉及水果，豬八戒代表在地美食，沙悟淨是山區與生態。

許淑華表示，停駛4年很漫長，原本每年遊客達百萬人次，去年只剩10多萬人次，盼火車復駛讓集集再現風華。

