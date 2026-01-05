集集線火車復駛及氦氣球樂園將啟用 許淑華邀全國遊客體驗南投之美

集集線火車今日復駛，草屯九九峰氦氣球樂園也將在2月5日啟用，加上南投燈會、花卉嘉年華、溫泉季等活動登場，南投縣長許淑華歡迎全國遊客到南投旅遊。（圖：南投縣政府提供）

南投縣這個冬天很熱鬧，除了有南投燈會、花卉嘉年華、溫泉季等大活動外，集集線火車在5日復駛，還有全新打造的草屯九九峰氦氣球樂園也將在2月5日啟用，南投縣長許淑華歡迎全國遊客到南投旅遊，欣賞體驗南投之美，也把在地豐富優質的農特產品帶回家。

南投縣政府5日召開1月份第1次縣務會議，會中由各業務單位提出業務報告，縣長許淑華表示，縣府已連續10年在農曆春節期間舉辦南投燈會，今年預計從2月14日到3月8日，每年都會為南投縣帶來高達好幾百萬的觀光人潮，帶動整個週邊的觀光效益近20億元，就是希望春節過年期間的假期，大家都能夠選擇南投做為旅遊首選。

許淑華縣長指出，今年最特別的觀光亮點就是將在2月5日開園啟用的草屯九九峰氦氣球樂園遊憩園區，這項工程除了榮獲第25屆公共工程金質獎建築類的殊榮，也是全國第一座氦氣球主題樂園，可提供國內外的朋友一個最新的體驗，將可有效帶動地方觀光產業發展，提升在地經濟效益。

另外，已經停駛了將近5年的集集線火車今天復駛，許縣長指示縣府觀光處，要規劃完整的配套方案來推動南投的整體觀光發展，配合活動的宣傳推廣，無論是濁水溪線的集集、水里、信義賞花及泡溫泉，還是烏溪線的草屯、埔里與日月潭沿線景點的整合，期望能吸引更多遊客到南投旅遊消費。（張文祿報導）