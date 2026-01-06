集集線第一階段「濁水─集集」復駛 台鐵曝今年7月全線通車 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

台鐵集集支線自民國110年8月受台16線邊坡坍滑成災中斷後，在交通部、南投縣府及立委游顥等全力支持與爭取下，台鐵動支近36億元全力搶修整建，5日舉辦第一階段（濁水至集集站）復駛首航典禮，並預告將於今年7月恢復全線通車至車埕。

「集集線不僅是一條鐵道，更是串聯南投觀光與在地記憶的連結。」南投縣長許淑華表示，集集線停駛前，集集觀光小鎮的年遊客量接近120萬人，集集線停駛快4年半，遊客降到剩下10幾萬人次，足見集集線的復駛不僅是交通的恢復，更是在地情感與觀光命脈的重啟。她感謝中央重視及立委奔走力挺，支持台鐵局克服萬難，將集集復建工程完成接近9成9，而且繼濁水到集集站復駛，集集鐵路更將在7月連同水里、車埕站在內全線復駛。

交通部長陳世凱表示，台鐵集集支線基礎設施改善計畫總共投入超過40億元，現階段復駛至集集，第二階段於今年7月全線復駛，交通部觀光署未來將投入1.45億元建設集集，讓停駛前原本超過百萬觀光客再次回流。

游顥表示，集集支線通車是南投鄉親多年來的期盼，他自立委上任至今，不僅多次質詢關心工程進度，也辦理兩次交通委員會考察邀請交通部長至南投，期間與服務團隊更主持超過5場以上的協調會，共同討論集集支線復駛、後續交通規劃及復駛地方復甦活動等籌備。

游顥進一步感謝台鐵與地方政府共同合作，並指出，未來集集支線更可直接連接田中高鐵，實現一班到底的便捷交通，亦可串聯沿線旅遊資源，帶動南投地區觀光發展與地方經濟繁榮，為地方注入新的活力與人潮。

照片來源：取自游顥臉書

