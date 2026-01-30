集集線第1階段復駛 臺鐵邀民眾來趟鐵道走春

記者李佩玲／臺北報導

春節連假將至，還沒規劃好去哪玩嗎？臺鐵公司今（30）日指出，隨著修復工程取得階段性成果，集集線第1階段已正式復駛，民眾不妨趁著春節到來，搭上緩緩駛入山城的列車，重返集集小鎮或造訪沿線特色景點，來場洗滌心靈的「鐵道走春」。

臺鐵說明，集集支線歷經4年多的邊坡與隧道整治工程，已於今年1月5日起正式恢復通車至集集站，目前集集至車埕段也進入最後衝刺，預計將於今年7月全面通車。

長達9天的春節連假即將到來，臺鐵建議民眾可搭乘集集線火車重返集集小鎮，在時光交錯中尋幽訪勝，感受日據時期遺留至今的建築美學。若想更深入體會地方人文，可造訪建於清光緒年間的「明新書院」，在紅磚古樸間呼吸書香與歷史，體驗地方教育與人文歷史的靜謐氛圍；或是前往集集「軍史公園」，在退役戰車與戰鬥機的環繞下，來一場震撼力十足的戶外軍事體驗。

廣告 廣告

集集線沿線的濁水、龍泉至水里，處處皆是風景，臺鐵也推薦旅客安排2天1夜的慢旅，從二水站出發，搭乘列車抵達集集，隨後換上自行車，沿著鐵道旁的綠色隧道騎行，穿梭在繁盛的綠意中，身旁不時有列車緩緩駛過，那份獨特的鐵道並行體驗，正是集集線最具魅力的玩法。若搭配公路接駁，將旅程向外延伸至水里與車埕，還可體驗更深邃的山林景致與靜謐的水域風光。

另外，臺鐵表示，平溪線於去年10月下旬因連續豪雨及基隆河水位暴漲影響，造成局部路段路基流失及多處邊坡不穩，災後即全面啟動盤點與復建作業，克服山區地形狹窄、施工空間受限及大型機具進出不易等困難，全力推動各項災後復建工程，預計31日恢復平溪線全線通車。

集集支線歷經4年多的邊坡與隧道整治工程，已於今年1月5日起正式恢復通車至集集站。（臺鐵提供）

為慶祝集集線復駛，集集鎮公所邀請地方當代藝術家操刀，攜手臺鐵打造「集集線專屬彩繪列車」。（臺鐵提供）

春節連假即將到來，臺鐵建議民眾可搭乘火車重返集集小鎮，來場洗滌心靈的「鐵道走春」。（臺鐵提供）