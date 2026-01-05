集集線鐵路 濁水至集集復駛首航

臺鐵集集支線舉行第一階段濁水至集集站復駛首航典禮。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

擁有眾多鐵道迷的台鐵集集支線鐵路在民國一一０年八月因台十六線邊坡坍滑成災中斷，在交通部、南投縣政府及立委游顥等全力支持與爭取下，台鐵動支近三十六億元全力搶修整建，五日歡喜迎來第一階段濁水至集集站的復駛首航，並預定七月恢復全線通車至車埕。

濁水至集集站復駛首航典禮包括交通部長陳世凱、南投縣長許淑華，立委游顥、麥玉珍、觀光署長陳玉秀、台鐵董事長鄭光遠、集集鎮長吳大村與多位議員、鎮民代表及鄉親都共同見證這場盛事，八張社區銀髮長輩及隘寮國小學童，老少的舞蹈、太鼓表演增添熱鬧喜氣。

廣告 廣告

陳世凱除強調對集集線整建修復的重視與支持，也表示，連他自己都是愛到集集、車埕的死忠遊客，期待中央與地方持續攜手，串聯型塑更多像南投縣處處名勝的觀光新亮點。

許淑華（右一）和地方鄉親歡喜迎接彩繪列車駛進集集火車站。（記者劉晴文攝）

縣長許淑華指出，集集線停駛快四年半，遊客降到剩下十幾萬人次，足見集集線的復駛不僅是交通的恢復，更是在地情感與觀光命脈的重啟，繼濁水到集集站復駛，集集鐵路也將在七月連同水里、車埕站在內全線復駛。

立委游顥強調，集集線全線通車後將連接田中高鐵，實現「一班到底」的便捷交通，他更爭取到改善集集火車站等多達二億元的配套建設，正由觀光署等單位全力推動中。

藝術家洪易到場解說以其「西遊記」創作結合集集特產山蕉、保育類石虎及南投山色，打造宛如「行走的藝術品」的彩繪列車精髓。