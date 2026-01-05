集集線首階段復駛 打造中部觀光廊帶

記者古可絜／綜合報導

臺鐵集集線不僅是一條交通路線，更承載著地方居民的生活軌跡與世代記憶。臺鐵公司昨日在集集車站舉行「集集線第一階段復駛典禮」。交通部表示，未來將持續推動鐵道與觀光整合，並規劃串聯高鐵彰化站，形塑中部具吸引力的觀光廊帶，帶動沿線整體發展。

預計7月全線復駛

臺鐵公司表示，集集線第一階段復駛具有高度指標性意義，象徵集集支線復建工程已取得關鍵進展。配合推動「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」，已完成第2號及第3號隧道改善工程，包含結構補強、邊坡穩定及整體行車安全提升，大幅強化營運安全與可靠度。

廣告 廣告

臺鐵公司進一步說明，後續相關工程將持續依期程推進，預計於今年7月完成全線復駛，屆時集集線將以更安全、穩定的服務品質，重新成為串聯交通、觀光與地方文化的重要鐵道路線。

臺鐵集集線不僅是一條交通路線，更承載著地方居民的生活軌跡與世代記憶。（臺鐵提供）

臺鐵公司昨日在集集車站舉行「集集線第一階段復駛典禮」。（臺鐵提供）