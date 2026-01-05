「集集線」復駛通車 彩繪列車首亮相從台中出發

南投縣 / 綜合報導

台鐵的觀光鐵道集集支線，因台16線邊坡和隧道災損，停駛4年多，今(5)日恢復第一階段通車，集集線專屬彩繪列車也首度亮相，從台中火車站出發，不少民眾興奮搶拍。集集線是南投縣目前唯一營運的鐵路，沿途經過的都是南投的旅遊熱門景點，火車停駛前，每年遊客最多90萬人，停駛後大幅縮減只剩20萬人，對附近店家衝擊相當，現在迎來通車好消息，店家都說很開心。

五彩繽紛色彩繪畫在列車上，集集線專屬彩繪列車，首度亮相，一進站民眾興奮搶拍，觀光鐵道集集線，台16線邊坡和隧道災損，中斷停駛4年多，今日恢復第一階段通車，早上9點5分從台中的出發，不少民眾預購票搶先搭乘。

台鐵集集線是南投縣目前唯一營運的鐵路，沿途經過的都是南投的旅遊熱門景點，火車停駛前，每年遊客最多可以來到90萬人，停駛後大幅縮減只剩20萬人，首當其衝的就是附近店家，生意只剩2成，現在終於迎來火車通車的好消息，附近店家說：「以前業績可能一天至少都是1萬以上，現在的話可能就是變得很蕭條，現在人潮變少那如果通車，一定人潮帶動。」歷經4年多整建修復，水里站以及終點車埕站預計會在6月底完工復駛，可望帶入鐵道觀光人潮。

