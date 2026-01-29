集集線「集」好運！ 台鐵邀你鐵道漫遊，騎行綠色長廊來走春
鐵道迷與鐵馬族久等了！臺鐵公司帶來新春最強賀禮，隨著修復工程取得階段性成果，集集線第一階段已正式復駛！今年春節，不妨放下城市的喧囂，搭上緩緩駛入山城的列車，來一場洗滌心靈的「鐵道走春」親近山城風情。
重返集集小鎮，在時光交錯中尋幽訪勝，感受日治時期遺留至今的建築美學。下車後，慢步走入充滿驚喜的特色老街，在轉角的文創小店挑選一份手作溫度，或躲進老屋改建的咖啡館，品味一杯揉合了山城靜謐的午茶。
若想更深入體會地方人文，別忘了造訪建於清光緒年間的「明新書院」，在紅磚古樸間呼吸書香與歷史，體驗地方教育與人文歷史的靜謐氛圍；或是前往集集「軍史公園」，在退役戰車與戰鬥機的環繞下，體驗一場震撼力十足的戶外軍事課。目前集集至車埕段正進入最後衝刺，預計將於115年7月全面通車，屆時將能一覽更完整的鐵道風光。
集集線沿線的濁水、龍泉至水里，處處皆是風景。特別推薦旅客安排兩天一夜的慢旅：從二水站出發，搭乘列車抵達集集，隨後換上自行車，沿著鐵道旁的「綠色隧道」騎行。當你穿梭在繁盛的綠意中，身旁不時有列車緩緩駛過，那份獨特的「鐵道並行」體驗，正是集集線最具魅力的玩法。
此外可搭配公路接駁，將旅程向外延伸至水里與車埕。那裡有更深邃的山林景致與靜謐的水域風光，最適合在春節期間與親友享受一場高品質的踏青時光。
臺鐵公司已為春節走春潮做好萬全準備，除配合疏運需求加開列車班次外，春節期間的購票服務已於115年1月中旬全面開放 。預計2月中旬將進入春節高峰期，臺鐵呼籲計畫前往南投山城的旅客儘早規劃並預先訂票。
其他人也在看
「大量取消」4.5月飛日本航班惹怨 虎航道歉曝原因
許多台灣人都非常喜愛前往日本旅遊，不過昨天(29日)有許多旅客發文抱怨，虎航班機遭到異動，而且時間幾乎都集中在今年的4到5月，包括飛往北海道、東北的班機都有影響。旅客無奈行程跟飯店都安排好了，卻得重新...華視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
花蓮春節訂房僅3成 老字號渡假村2月起暫停營業
春節連續假期有9天，花蓮春節訂房狀況仍未見回升，至今整體訂房率僅約二至三成，低於往年水準，就連經營多年的老字號渡假村，也宣布自2月1日起暫停營業整修，不過縣府仍然喊話，目前花蓮整體交通、路況及多數景點已恢復正常，春節期間也規畫多項活動，盼能逐步挽回遊客信心。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
華航豪華經艙大升級 機上備品、服務流程優化
中華航空豪華經濟艙大升級，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2月 1日起更推出全新豪華經濟艙餐具，秉持「華航品質，從心做起」的理念，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，為中高端旅客提供更貼心，更具價值感的購票選擇，展現華航深耕品牌價值的用心。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
桃機台日入境事先確認再上路 大幅縮短入境日本通關時間
「台日機場入境事先確認」作業自今（29）日起至2月25日再次實施，由桃園國際機場與日本出入國在留管理廳合作，旅客搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航4家國籍航空、共15條航線、預計122個航班，可在桃園機場先行完成入境審查，大幅縮短抵達日本後的通關等待時間。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐
淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
飛日本這11個機場 在桃機可先辦「日本入境事先確認」！期限只到2/25
許多台灣遊客喜歡到日本旅遊，過年連假將至，桃園機場日前又宣布，若搭乘4家國籍航空、要前往指定的11個日本機場，可以先在桃機就辦好「日本入境事先確認」服務！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
領先業界！華航豪華經濟艙免費託運行李單件 28 公斤
領先業界！華航（2610）今（29）日宣布全面升級豪華經濟艙權益，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2月1日起更推出全新豪華經濟艙餐具，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，更領先業界提供單價免費託運行李單件28公斤，高於長榮航空（2618）、星宇航空（2646）的單件23公斤，為中高端旅客提供更貼心，更具價值感的購票選擇。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI又出包！生成澳洲「不存在的溫泉」
[NOWnews今日新聞]澳洲一間旅遊公司，近日在網路上刊登一篇由AI生成的文章，大力推荐旅客造訪塔斯馬尼亞（Tasmania）一處幽靜的北部溫泉，遊客蜂擁而至，當地飯店老闆非常困惑，因為這個溫泉根本...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
澎湖好行3路線推廣 獲觀光署評鑑優等肯定
交通部觀光署台灣好行去年評鑑結果出爐，澎湖好行推動單位「澎湖縣政府」與客運業者「澎湖縣公共車船管理處」雙雙榮獲評鑑優等獎，再度獲頒「績優推動單位」及「績優客運業者」獎項，由「澎湖女兒」觀光署長陳玉秀頒獎表揚。澎湖好行為增加遊程多元性，自2024年起從原先北環、湖西線，增闢第3條「澎南線」，其中規劃參自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本旅遊NG行為不要做！迪士尼用自拍桿、搭計程車動手開關門⋯這些事做了小心被討厭
日本旅遊NG行為有哪些，你知道嗎？出國人潮不斷，尤其喜愛到日本旅遊的民眾越來越多。但其實赴日旅遊有不少眉角，過去曾發生YouTuber蔡阿嘎拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片挨批不禮貌；網紅長笛姐姐也曾在東京迪士尼拍攝抖音遭炎上。究竟去日本旅遊哪些NG行為要注意？趕快跟著Yahoo新聞編輯室一起了解，才不會在日本旅遊，踩到地雷而不自知哦！Yahoo新聞編輯室 ・ 2 年前 ・ 55則留言
PokéPark KANTO「寶可樂園：關都」懶人包：時間、地點、門票、活動內容一次看
全球首座寶可夢戶外常設樂園——「寶可樂園：關都」，即將在東京讀賣樂園內正式開幕。這座以初代《寶可夢 紅／綠》關都地區為藍本打造的園區，門票自預售起便迅速預訂一空。它究竟有何魅力？編輯整理以下懶人包，包含必玩亮點、票種價錢與權益差異比較與到實戰攻略，帶你搶先規劃這趟真實的寶可夢冒險。Yahoo遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈 中華旅遊 〉翠峰湖倒影如畫 漫步檜木林
記者林怡孜∕台南報導 春節假期適合遠離塵囂、沉浸於山林自然之美。中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台鐵平溪線停駛近百日今試運轉 估31日全線恢復通車
台鐵平溪線去（2025）年因豪雨致災，10月下旬停駛至今，台鐵公司針對全線致災的7個上邊坡已經進行掛網等加固工程，至於崩塌最嚴重的「嶺腳站」附近下邊坡，第一階段也修復完畢，且新設擋土牆。今（29）日起平溪線進行試運轉，若確認安全無虞，本週六（31日）起就會恢復行駛。公視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
春節訂房率台南、嘉義市衝前三 墾丁仍不比疫情前
春節九天連假，觀光署近期統計嘉義市、台南訂房率位居各縣市前三名，兩地都有飯店平均訂房超過九成，據分析，嘉南地區在地旅遊資源集中、餐飲性價比高，都是誘因；屏東墾丁不少飯店或民宿，春節維持一般假日房價，訂房仍不比疫情前。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
萊茵河上嗑台灣牛肉麵 可樂旅遊獨包「世紀之星號」搭河輪遊歐洲
搶攻高端旅遊市場，可樂旅遊宣布與世紀遊輪合作，獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品，行程將沿著萊茵河，一次走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，讓旅客可以體驗歐洲文化與河輪慢遊的魅力。「世紀之星號」團體行程1月29日正式開賣，每人最低190,800元起（含小費），3月20日前報名還可享早鳥優惠第二人折2萬元。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
南橫公路春節假期擴大開放 梅山口到向陽段取消週二三四禁行管制
為了讓民眾在115年度長達9天的春節連假中，能更彈性地規劃南橫公路旅遊行程，公路局特別調整了南橫公路台20臨105線（梅山口至向陽路段）的交通管制措施。原本常態性於每週二、三、四實施的禁行規定，將在2月14日至2月22日春節期間全面取消，開放用路人通行。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雲霧步道遇見夜櫻浪漫 嘉義石棹茶旅兩日遊
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】夜晚也能賞櫻的浪漫秘境，你體驗過嗎？嘉義阿里山石棹地區結合高山茶園、雲霧步道與季台灣好報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
清明離島機票11.8萬張「這天」開訂！退票新制3/9上路
今（115）年清明節有4天連假，交通部民用航空局今（30）日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計11萬8730個座位數，並自2月2日（週一）上午9時起開放訂位。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
冬季雪白花海！芬園鴛鴦梅盛開最佳賞花期到2月4日
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】冬日賞梅正當時！彰化芬園鄉花卉生產休憩園區上萬棵鴛鴦梅與五瓣梅全面盛 […]觀傳媒 ・ 18 小時前 ・ 發表留言