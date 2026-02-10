集集警分局與雲邑法主慈善會 關懷弱勢族群

集集警分局與雲邑法主慈善會共同舉辦「寒士圍爐寒冬送暖愛心餐會」。(圖：集集警分局提供)

▲集集警分局與雲邑法主慈善會共同舉辦「寒士圍爐寒冬送暖愛心餐會」。(圖：集集警分局提供)

農曆佳節將至，為讓水里地區的寒士、獨居長者及弱勢族群也能感受圍爐的溫暖，集集警分局與雲邑法主慈善會共同舉辦「寒士圍爐寒冬送暖愛心餐會」。現場不僅準備了豐盛的熱騰騰菜餚，更發放民生物資與關懷慰問金，讓弱勢民眾在警察與志工的陪伴下，提前吃上一頓熱呼呼的團圓飯。

餐會在水里鄉欣山園餐廳熱鬧舉辦，現場席開數桌，邀請轄區內的弱勢家戶參與。由集集警分局警友辦事處及水里分駐所結合地方善心團體雲邑法主慈善會、立法委員游顥辦事處及水里鄉農會共同關懷轄內需要幫助的人士。

廣告 廣告

分局長王貞惠表示，水里鄉部分地區地處偏遠，許多獨居長者與寒士在年節期間更顯孤寂。警方除了平日的治安維護，更鼓勵基層同仁透過勤區訪查，主動發現轄區內生活困頓者，並積極轉介社福單位，適時給予幫助。此次透過與雲邑法主慈善會的深度合作，將傳統的物資發放轉化為「圍爐餐會」，就是希望給予的不僅僅是物質上的援助，更是心理上的尊嚴與陪伴。

集集警分局強調，加強重要節日安全維護工作期間，警方服務「不打烊」。藉由此次餐會，警方也同步進行反詐騙與交通安全宣導，期望弱勢民眾在感受社會溫暖之餘，也能增進自我保護意識。若民眾發現身邊有急難需求的鄰里，請及時連繫警方或相關社福單位，讓愛心網絡持續守護水里山城。