集集警匪對決上演防搶演練保平安

▲集集警防搶演練，搶匪戴安全帽持槍行搶，演練過程震撼。(集集警分局提供)

鑒於新舊曆年更替及政府普發現金提款民眾增多，金融機構現金交易熱絡，為防止歹徒趁機行搶，集集警分局昨日結合集集鎮農會實施金融機構自衛編組防搶演練暨攔截圍捕，藉以強化各金融機構防範犯罪硬體設備及自我防衛能力，深獲民眾一致好評。

搶匪戴安全帽持槍行搶，演練過程震撼、逼真到在場民眾誤以為真的遇到銀行搶案。警方為防範金融機構強盜、搶奪案件發生，除每年定期舉辦金融機構安全維護協調會外，並持續對所轄各金融機構實施防範犯罪檢測評估、提供安全諮詢及建議，以強化金融機構行員緊急應變能力。

現今臨櫃提款、匯款等遭詐騙案件層出不窮，警方已通報轄內各金融機構若發現欲提領或轉帳大筆款項之民眾，應主動向前關懷並通報轄區派出所員警到場協處；此外民眾如有提領大筆現金可申請警方護鈔，同時也請提領大額款項之民眾，主動協助通報警方實施護鈔，使不法分子無機可乘。