集集警深入陸軍兵整中心交安宣導 強化用路安全觀念

集集警深入陸軍兵整中心交安宣導。(圖：集集警分局提供)

▲集集警深入陸軍兵整中心交安宣導。(圖：集集警分局提供)

為提升官兵交通安全觀念，預防交通事故發生，集集警分局前往集集陸軍兵整中心，辦理交通安全宣導活動，透過面對面宣講與實例說明方式，加強官兵對交通法規與用路安全的重視，現場互動熱絡，成效良好。

此次的交通安全宣導，也加入了防制「酒後駕車」、「車輛未禮讓行人」及「行人違規」等宣導，這也是近期社會所關注之議題，利用簡報、宣導看板及宣導品等多種方式，深入淺出地向官兵講解交通安全知識，宣導過程中，以實際案例說明酒後駕車對自身及他人生命安全的嚴重危害，並強調「酒後不開車、開車不喝酒」的重要性，呼籲官兵切勿心存僥倖，以避免危險發生。

廣告 廣告

此外，針對「車輛未禮讓行人」部分詳細說明相關法規及罰則，提醒駕駛人行經行人穿越道或路口時，務必減速慢行並主動禮讓行人，教導「路口慢看停、行人停看聽」的基本守則，共同營造友善的用路環境；同時也提醒行人應遵守交通號誌與相關規定，避免違規穿越道路，以確保自身安全。

分局長王貞惠呼籲，交通安全觀念應從「您」、「我」做起，希望藉由宣導厚植交通安全，及早建立正確觀念，養成知法守法安全習慣，未來也將持續深入各機關、學校及社區辦理宣導活動，以秉持「守護安全」的理念，更貼近民眾方式宣導交安知識，期盼透過不斷宣導與教育，全面提升交通安全意識，進而防止交通事故發生，打造安全用路環境。