集集鎮公所瑞馬呈祥揮毫納福送春聯深入社區傳承年節文化

集集鎮公所瑞馬呈祥揮毫納福送春聯，鎮民熱情等候索取。(集集鎮公所提供)

為迎接一一五年農曆新年，營造溫馨熱鬧的年節氛圍，集集鎮公所辦理四場「一一五年瑞馬呈祥揮毫納福送春聯活動」，廿九日第三場在隘寮社區活動中心邀請書法老師現場揮毫，免費為民眾書寫春聯，吸引許多鎮民到場索取。鎮長吳大村表示，希望藉由貼近社區的方式，拉近與鄉親之間的距離，讓年節祝福走進每一個家庭。

集集鎮長吳大村表示，春聯是農曆新年不可或缺的重要文化元素，象徵辭舊迎新、祈福納祥。透過書法揮毫活動，不僅能讓民眾免費獲得富含祝福寓意的春聯，也能進一步推廣書法藝術之美，讓傳統文化在生活中自然傳承。吳鎮長也表示，公所持續以「文化扎根、服務到位」為目標，透過結合年節習俗與社區參與的活動，凝聚地方向心力，讓集集在年節期間充滿人情味與文化氣息。三十日在公所大門口還有一場，誠摯邀請鎮民朋友攜家帶眷踴躍參加。