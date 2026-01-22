集集鎮公所瑞馬呈祥揮毫納福送春聯深入社區傳承年節文化

集集鎮公所瑞馬呈祥揮毫納福送春聯，吸引鎮民朋友攜家帶眷到場參加。(集集鎮公所提供)

為迎接一一五年農曆新年，營造溫馨熱鬧的年節氛圍，集集鎮公所辦理「一一五年瑞馬呈祥揮毫納福送春聯活動」，首場二十二日林尾社區活動中心邀請書法老師現場揮毫，免費為民眾書寫春聯，吸引鎮民朋友攜家帶眷到場參加，現場充滿喜氣與溫暖。

集集鎮長吳大村表示，春聯是農曆新年不可或缺的重要文化元素，象徵辭舊迎新、祈福納祥。透過書法揮毫活動，不僅能讓民眾免費獲得富含祝福寓意的春聯，也能進一步推廣書法藝術之美，讓傳統文化在生活中自然傳承。鎮公所希望藉由貼近社區的方式，拉近與鄉親之間的距離，讓年節祝福走進每一個家庭。吳鎮長也指出，公所持續以「文化扎根、服務到位」為目標，透過結合年節習俗與社區參與的活動，凝聚地方向心力，讓集集在年節期間充滿人情味與文化氣息。

吳大村鎮長說，揮毫送春聯活動還有三場；一月二十八日(三)上午九點半至十一點半在田寮龍泉宮；一月二十九日(四)上午九點半至十一點半在隘寮社區活動中心；一月三十日(五)上午九點半至十一點半及下午一點半至三點半在公所大門口。誠摯邀請鎮民朋友攜家帶眷踴躍參加。