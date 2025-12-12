集集鎮幼歲末成果發表 溫馨

集集鎮立幼兒園昨（十二）日上午在集集鎮公所三樓禮堂舉辦的「歲末成果發表暨親子闖關活動」於溫馨笑聲中圓滿落幕。家長與孩子們攜手在歲末時節留下珍貴回憶，現場氣氛熱鬧而充滿愛的能量。

活動開場由集集鎮長吳大村及鎮民代表會主席陳雅雯蒞臨致詞，為孩子們送上滿滿祝福。隨後，各班孩子陸續上台帶來精心準備的表演，太鼓節奏震撼有力，舞蹈班小朋友們則以燦爛笑容和律動舞步，展現本學期的學習成果。家長們不時拿起手機記錄，為孩子喝采聲此起彼落，現場充滿溫暖光輝。

除了舞台上的精彩演出，孩子與家長最期待的親子闖關遊戲更讓現場洋溢陣陣歡笑。家長牽著孩子的手，共同挑戰各項趣味關卡，在合作與陪伴中增添親子情感。完成闖關的小朋友也獲得精心準備的小禮物，讓每位孩子都開心滿載而歸。

活動最後的聖誕魔術秀為整場活動畫句點，小朋友現場依依不捨，家長也紛紛表示，看到孩子在舞台上的勇氣與自信，是今年最美的禮物。

集集鎮立幼兒園表示，感謝家長一直以來的支持與信任，未來將持續打造更溫暖、品價優質的學習環境，陪伴孩子在愛與鼓勵中成長。期待明年再次與家長攜手，共同見證孩子的每一步進步與幸福。