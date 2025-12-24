集電弓扯斷釀災！自強號卡民生地下道上方 乘客摸黑走軌道

花蓮到斗南的自強號於24日晚間，因為集線弓電線拉下來導致南北交通中斷，南下自強號177卡在民生地下道上方，電線斷落、集電弓損壞導致乘客在車上無法下車，卡了近兩個小時目前南北全線停擺，台鐵人員將數百民眾疏散到月台。

花蓮到斗南的自強號於24日晚間，因為集線弓 導致電線拉下來導致南北交通中斷。（圖／翻攝畫面）

台鐵表示，大肚溪南號誌站至彰化間發生電車線故障，造成177次列車於24日晚間20時41分受到影響，該路段暫時雙線不通。為應對此次故障，臺灣鐵路股份有限公司已成立一級應變小組，並啟動公路接駁服務，協助受影響的乘客。

民眾徒步走軌道。（圖／翻攝畫面）

台鐵指出，故障發生後，電力及機務單位立即展開搶修作業，預計於當晚23時前恢復西正線的運行。受影響的旅客將由列車長及車站人員引導步行至彰化站，並安排特別列車以確保乘客能夠順利抵達目的地。乘客在出門前應查詢最新運行資訊，避免不必要的困擾。

民眾黨彰化縣議員吳韋達表示，電線有受損，沿路都有些歪斜，還好目前已經斷電，讓民眾可以安全下車。看起來是集電工扯到電線，導致部分旋臂歪掉或斷裂，目前已經請警察局協助進行交通管制，消防局也在支援中，但聯繫上有些困難。雖然沒有造成人員傷亡，但我們也希望能提供民眾必要的照明。同時正在聯繫公益客運業者。

民眾黨彰化縣議員吳韋達。（圖／翻攝畫面）

