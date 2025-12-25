集電弓扯斷電線、列車卡鐵軌 台鐵乘客受困近2小時

民眾指出，「沒辦法，從8點半困到現在。」

乘客無奈說，在火車上已受困1個多小時，下車後摸黑沿著鐵軌往前走。

台鐵人員說道，「稍後鐵軌比較多人，靠左邊走喔。」

這起事故發生在24日晚間8時41分，南下177自強號因為集電弓扯斷電線、卡在彰化民生地下道上方動彈不得，導致成功到追分暫時雙向不通。乘客受困車上將近2小時，才由台鐵人員引導沿路走鐵軌、疏散到月台。

台鐵搶修人員說道，「有勾到，你那邊有工具嗎？活動扳手。」

民眾指出，「就是脫落導致電線扯到，目前還不確定原因，但就是有電車線，目前你看有垂落的狀況，後面這個電車線的懸臂，後面有幾隻歪掉或斷掉。」

民眾黨籍彰化縣議員吳韋達則表示，「電線這裡有歪，沿路都有歪，還好他們斷電，讓民眾趕快可以下車。」

台鐵隨即成立一級應變小組，啟動公車接駁，同時電力與機務單位全力搶修，在昨晚11時14分恢復西正線單線雙向通車。

