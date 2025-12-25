集電弓扯斷電車線 自強號乘客困2小時摸黑走鐵軌疏散

彰化縣 / 綜合報導

台鐵昨(24)日發生集電弓扯斷電車線的事故，導致南北交通中斷，台鐵在昨日晚間先將旅客疏散完畢，接著再針對故障的設施全面搶修 ，在昨日深夜11點14分已經恢復雙向通車 。

夜幕低垂，列車在軌道上動也不動，民眾一個接著一個走了下來，記者VS.民眾說：「(大哥你們卡多久了)，超過一個半小時了。」站務人員說：「稍後軌道比較多的時候，靠左邊走喔。」

台鐵昨日晚間，大肚溪南號誌站到彰化間受到電車線故障影響，乘客在車上卡了兩個小時，由於南北全線停擺，台鐵人員將數百民眾疏散到月台，177車次引導步行至彰化站，145次則退行至追分站。

廣告 廣告

彰化縣議員吳韋達說：「就是這個電線這裡有歪，沿路都有歪，然後現在還好他們斷電，讓民眾趕快可以下車。」民眾說：「電線都壞掉了。」電力及機務單位全力搶修，疑似集電弓扯斷電車線，才導致故障事件，確切原因還有待釐清，目前乘客也已經全面疏散完畢，而台鐵也出動遊覽車接駁旅客。

原始連結







更多華視新聞報導

男闖軌道遭2列車撞擊身亡 台鐵嘉義到新營一度雙向不通

連兩天大鬧台鐵！婦人佔對號座 警勸離無果強制驅離

鄭光遠籲嚴防突發狀況 台鐵大改點首發車準點行駛

