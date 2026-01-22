「集食送愛」北海岸送暖弱勢家庭安心過年

全省北中南「集食送愛」計劃邁入第六年公益平台攜手地方致贈電鍋年菜傳遞愛心。（圖：新北社會局提供）

NPO channel公益平台結合LINE購物、各大網路賣場及7-ELEVEN門市，推動「集食送愛」活動，在三芝埔頭里活動中心致贈電鍋、電熱毯及一箱年菜給低收入戶，由平台創辦人張幼霖、三芝區長李天民及新生活促進會創辦人羅素如共同代表致贈，期盼讓弱勢家庭過個溫暖的農曆年。

張幼霖表示，全省北中南「集食送愛」計劃已邁入第六年，為擴大照顧更多弱勢家庭，平台集結線上與線下多元通路，除官網募集外，與7-ELEVEN全台門市合作進入第三年，結合LINE購物及各大網路賣場。其中，北區特別與長期深耕北海岸公益的新生活促進會合作，共同募集年菜與物資，盼藉由社會力量，為北海岸弱勢家庭帶來希望。

三芝區長李天民感謝表示，公益平台以社會為核心，從慈善、公益到永續，建立行善網絡，感動更多人投入共好行列；感謝新生活促進會長期照顧弱勢家庭，平日除關懷訪視、協助送餐給獨居長輩外，並成立社區照顧據點，讓長輩參與藝文及健康促進活動。

羅素如指出，協會在新北社會局支持下，長年服務北海岸，包括淡水、三芝、石門、金山與萬里，服務對象涵蓋低收入戶、中低收入戶、邊緣戶、獨居長輩及身心障礙者。每年服務二千二百八十二戶家庭，關懷訪視二千四百四十人次等，還有電話問安，以專業且溫暖行動成為弱勢家庭依靠。

她強調除了這次致贈，協會將配合平台募集展開第二波行動，由工作人員親送物資到獨居長輩家中，呼籲更多人響應「集食送愛」計劃，透過網路平台認購或至7-ELEVEN門市捐贈，讓社會充滿溫暖。