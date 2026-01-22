集食送愛 讓花蓮長輩過好年

訪視關懷弱勢長輩

農曆年節即將到來，社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會與NPOchannel公益平台，共同前往關懷案家，並送上餐食與小家電，同時也呼籲社會，響應「集食送愛」計畫，透過捐款，讓社工可以將年菜與物資，在年前送給服務的弱勢長輩家中。



老家協會執行長蔡智全表示，協會深耕花蓮超過二十年，服務的弱勢個案中有近四成是長輩。為了讓物資更豐富多元，這是第二年與NPOchannel公益平台攜手，在平台來自全國各個通路的募集下，除了豐盛的年菜，還有電鍋和電熱毯等應景物品，期待透過營養且易料理的美食和小家電，讓弱勢長輩和家庭可以在日常和過節時都可以感受到來自社會的溫暖。



NPOchannel公益平台執行長張幼霖則表示，集食送愛，是把溫飽、營養、尊嚴、選擇權，帶給那些在貧窮線下被忽略的人，希望社會大眾都能響應，為最需要幫助的人送上一份難忘的年夜飯。

