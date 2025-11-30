集體婚禮變「戰場」！383對新人剛完婚 賓客瘋搶洋芋片爆踩踏意外

國際中心／程正邦報導

集體婚禮變「戰場」！印度383對新人剛完婚，賓客瘋搶洋芋片爆踩踏意外。（圖／翻攝自X @GaganPratapMath）

383對新人見證下 婚禮儀式結束秒變「搶劫現場」

本應充滿喜悅與祝福的集體婚禮，卻在印度北方邦（Uttar Pradesh）的哈米爾布爾（Hamirpur）地區，變成一場失序的混亂與踩踏事件。這場由政府主導的盛大婚禮，在新人完成神聖儀式後，竟因發放餐點時的混亂而失控，不僅引發踩踏，造成多人受傷，更導致一名孩童被熱茶燙傷。

這場集體婚禮於 11 月 25 日在拉特鎮（Rath）的 Brahmanand Mahavidyalaya 運動場舉行。根據《NDTV》與《自由新聞報》（Free Press Journal）報導，該活動屬於北方邦政府推動的「首席部長集體婚禮計畫」（Chief Minister’s Mass Marriage Scheme），旨在減輕貧困弱勢家庭的婚禮負擔。當日共有 383 對新人參與，包括 380 對印度教新人與 3 對穆斯林新人。

然而，當婚禮儀式一結束，現場開始供應餐點時，混亂便隨即爆發。大批賓客未等候任何指示便一擁而上，衝向發放點，爭相搶奪洋芋片等零食。

新郎也加入混戰，搶了數包洋芋片後，露出得意笑容，逃離婚禮現場。（圖／翻攝自X @GaganPratapMath）

新郎搶完洋芋片逃離 官員提早離場成混亂關鍵

現場影片迅速在X、Instagram 與 Facebook 等社群媒體上瘋傳。影片顯示，賓客們爭先恐後地打開裝有零食的巨大紙箱，當場進行拆箱搶食，過程中出現了推擠、爭奪乃至於跌倒的混亂場面。更荒謬的是，有目擊者指出，甚至有一位新郎在搶到洋芋片後，選擇直接逃離現場，令現場譁然。

目擊者描述，由於活動現場完全缺乏主辦單位或安全人員指揮，秩序全面失控。部分賓客因推擠而受傷，最令人痛心的是，一名孩童在混亂中被倒灑的熱茶嚴重燙傷。

地方官員事後承認控管不當，並表示已向所有傷者提供緊急醫療協助，同時著手調查現場的安全疏失。主辦單位原允許每對新人邀請最多 20 名親友，但實際到場人數遠超預期。更關鍵的是，主辦方與地方政治人物如拉特地區立法議員馬妮莎阿努拉吉（Manisha Anuragi）等人在婚禮儀式結束後便提前離場，導致現場失去統籌人員，成為事態惡化的直接原因。

媒體痛批，主辦方與政治人物在婚禮儀式結束後就離開，導致現場脫序發生意外。（圖／翻攝自X @GaganPratapMath）

網怒：集體婚禮的「無尊嚴福利」

這起事件的影片在網上引發大量網友的嚴厲批評，留言諷刺現場宛如「搶劫現場」、「官員拍完照就走了」，更有評論怒斥：「這樣的婚禮還有尊嚴可言嗎？」

這類集體婚禮雖然立意良善，旨在透過政府補助幫助貧困家庭減輕婚禮開支，推動社會平等，但在實際執行上，經常因後勤準備不足而發生混亂。特別是在經濟壓力大的貧困群體中，只要發送免費餐點、物資或現金，極易引發搶奪與秩序失控，使「福利」喪失其應有的尊嚴。

其實這起混亂事件曝光不久前，北方邦布蘭德夏爾（Bulandshahr）亦有一段婚禮影片瘋傳，內容是一名男子在烙製印度薄餅（roti）時對食物吐口水，該名涉事男子丹尼什（Danish）隨後遭警方逮捕。這兩起事件都再度引起民眾對印度大型集體活動中衛生與秩序問題的高度關注。

