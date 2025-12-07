集體模仿「阿信抓空氣」！F3幫慶生 壽星超尷尬：比團員還難搞
娛樂中心／張尚辰報導
由天王周杰倫、F4言承旭、吳建豪、周渝民以及五月天阿信合作演唱的單曲《恆星不忘Forever Forever》正式上線，這樣的夢幻連動引發許多網友熱烈討論。昨（6）日，唱片公司相信音樂發布影片，影片中言承旭突然問道「12月6號是什麼日子」，吳建豪和周渝民聽後，都很有默契地說「是阿信生日？」後來三人立刻起身包圍阿信，一邊模仿阿信唱歌的模樣，一邊唱生日快樂歌祝福，讓壽星本人忍不住笑稱「比我團員還難搞」，場面非常有趣。
相信音樂昨日在官方IG上發出阿信、言承旭、吳建豪、周渝民的訪談幕後花絮，影片中，言承旭突然詢問「你知道12月6號是什麼日子嗎？」一聽到這，阿信立刻手摀嘴，示意言承旭不要再說了。
後來周渝民、吳建豪很有默契地說，是阿信生日，三人立刻站起來圍住阿信，周渝民還提議大家一起模仿阿信，隨後他們一邊模仿阿信的唱腔，一邊唱著生日快樂歌，甚至還還原演唱會上阿信的招牌動作「抓空氣」，場面混亂又有趣。
看到3人玩得不亦樂乎，絲毫不在意一旁尷尬地阿信，讓工作人員忍不住笑說「比你團員還難搞欸」，阿信也附和，「對啊，我團員已經不會幫我過生日了」。
影片發出後，不少網友紛紛在底下留言，「人性本惡，看到阿信尷尬，這就是對了」、「大家都想模仿阿信很久了，每個都超像」、「這三個肯定是被瑪莎教壞了，唱不贏就加入」、「想問阿信被唱生日歌比較尷尬還是被模仿比較尷尬」。
阿信也將此篇貼文轉發至個人限時動態，配上一個哭笑不得的表情符號，寫下「我真的尷尬到很想挖地洞鑽進去…謝謝大家」。
