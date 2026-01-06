集體權力傲慢，就是國安危機

圖片來源：中央社

李坤隆 / 政治觀察家

政治是管理眾人之事，所以政治本身就是一種權力的分配與運作，但是絕對的權力就會產生絕對的腐化，如果是特定的少數政治人物，可能影響有限，如果是一種集體的權力傲慢，那就是國家危機了，一旦當事人視為理所當然，民眾又不敢反制，或缺乏反制的能力時，那麼國家的未來就很難讓人放心，甚至會讓問題變成結構性的國安危機。

我們可以看到在賴總統上任之後，整個社會就進入一種對抗、分裂的狀態，不僅執政黨與在野黨水火不容，甚至不斷地挑釁對岸，讓臺灣陷入一種莫名的危機中。而監察院長可以請假一整年，還有其他的官員出面護航，連海洋委員會主委在中國進行大規模軍演的同時還能夠在高雄享樂。高雄市長參選人可以將霸凌搓成孩子之間的衝突事件，這一整套的脫序現場，從上到下所展示的就是一種「只要我想要，有什麼不可以？」的集體權力傲慢，顯見國內的政治文化在賴總統的主政下已經出現極大的瑕疵，民意再不出聲，最後恐怕我們的民主就會在特定政治人物或政黨再不斷高喊民主中，實質上卻被威權葬送了。

其實在我們發展民主的歷程中，出現許多次的權力傲慢，但終究屬於個案，所以最後都能順利落幕，即使像陳水扁總統的貪腐及掩蓋事件，還是出現紅衫軍予以抗衡，並沒有對我們民主的本質造成更嚴重的傷害；但是現在我們看到的是政府從上到下的集體權力傲慢，雖然總統表面上說要溝通，監察院也說要檢討，海洋委員會主委也出面表示歉意，但是我們看到的是一種為掩飾自己錯誤做出的政治性動作，根本看不到願意改進的誠意。所以我相信類似的情形往後會不斷的出現，因為這恐怕已經是一種持續上演的官場現形記，發先這些事情時，看到更多同類的支持者會出面來掩護，企圖移轉話題或是淡化問題本身，希望讓時間成為最好的防腐劑，讓這樣的集體權力傲慢能夠持續。

若人們忽略歷史，即使是錯誤還是會不斷重覆，而這將造成民眾困擾，更可能侵蝕到我們民主的本質，因為權力的濫用已經讓整個官場出現令人難以接受的結果。尤其這種「類共犯結構」讓當事人會主觀地認為自己是正常運用權力，否則當民眾希望不適任的政治人物離開政治時，當事人的態度不會如此的雲淡風輕。

所以當我們面對這種無奈的政治文化已經成形的時候，我們唯一的做法就是在下次選舉的時候看清事實，選出正確的人，畢竟這才是保護我們的民主與維護我們民主生活唯一的方式，尤其現在這種集體權力傲慢的狀況是會彼此相互掩飾的，唯有用民意來排除這種集體傲慢的權力，才能讓臺灣在正常的政治環境中繼續生存與成長，甚至茁壯！■