集體看衰！頂大生曝「這1科系」後悔率第一 黃仁勳卻預言：黃金賽道

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示，若能重新選擇科系，他會選擇「生命科學」，並形容這是最複雜、也最具長期影響力的領域之一。他更預測，生命科學即將迎來「工程化時代」，直言這是一條「黃金賽道」。不過，理想與現實之間的落差，卻讓不少台灣學生感到無奈。

頂大生曝1科系後悔率第一 黃仁勳卻大讚

根據104人力銀行曾調查，生物科技相關科系學生中，高達56.8％坦言後悔選擇這條路。不少過來人直言，念「生科學群」未來出路狹窄、待遇不佳，問題並非科系本身，而是「台灣沒有那樣的產業環境」。

一名網友在論壇《Dcard》發文詢問，生物系、生物科技、生命科學「到底哪一個比較好？」並直言不解，為何大家普遍不看好生科，「是生科真的很爛，還是三類組除了醫、牙、藥，其他選項都不樂觀？」

貼文曝光後，引發熱烈討論。有台大學生直言，「不是生科爛，是台灣的環境爛。」他指出，在強調跨國分工的產業結構下，台灣的角色長期集中在電機與半導體相關產業，其他二類、三類產業多半圍繞製程與設備服務發展，「世界十大藥廠沒有一家進駐台灣，缺乏產業群聚與外資投入，三類要怎麼發展？」

也有生物科技系學生無奈表示，自己高中時就聽過「生科是家裡有礦的人才讀得起」，當時不以為意，直到進了大學才發現這句話並非玩笑，「背著六、七十萬的學貸，畢業後月薪四萬，真的撐得很辛苦。」

其他網友也紛紛表示，「生科本身不差，但在台灣很難拿到合理薪水」、「家裡有礦，念理想、交朋友都沒問題」、「你可以開生技公司，學士起薪6萬、碩士8萬，但研發費動輒燒數千萬，還不一定有成果，你願意承擔嗎？」

事實上，黃仁勳曾出席世界政府峰會談到AI未來發展時曾指出，若能重選專業，他會投入生命科學，因為「電腦的時代已經過去，生命科學才是未來」。然而，這樣的願景，對多數台灣學生而言，仍顯得遙不可及。

根據《104校系明燈圖鑑》的調查「人生重來，你有多想念這科系？」，物理系、醫學系、心理系、電機系的學生對原科系滿意度較高；相對地，護理系、國貿系、生物科技系、會計系、企管系則被歸類為「後悔區」，其中生物科技系的後悔比例最高，達56.8％，凸顯出台灣生科人才在現實就業環境中面臨的結構性困境。

