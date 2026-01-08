集齊世界八大酒莊 慕舍酒店聯名大摩完成威士忌拼圖

慕舍酒店攜手大摩合作，每晚9點開放品飲。慕舍酒店提供

記者徐力剛／台北報導

迎接新年到來，北市精品旅館Hotel MVSA 慕舍酒店攜手大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌合作，今年起正式進駐館內1樓大廳，慕舍酒店更獲得「MUSE Hotel Awards (MHA) 2025 品牌精品飯店金獎」榮耀，開啟新年序章。

慕舍酒店推出入住旅客持「入住房卡套」，即日起依實際入住人數至櫃台領取，限額單杯品酩「大摩雪莉三桶12年單一純麥威士忌 (10ml/杯)」，每天晚上9點到10點可兌換，每人限領乙杯，限量供應，送完為止。

慕舍酒店榮獲 2025 MHA 精品飯店金獎。慕舍酒店提供

慕舍酒店各層樓以聯名酒莊命名，像是1樓的美國 Kanpai、2樓的德國S.A. Prüm、3樓的義大利 Manfredi、5樓的智利 Garcés Silva、6樓的日本Kimibandai 君萬代、7樓的德國 Peter Mertes、8樓的西班牙 Gramona。此次聯手大摩合作，蘇格蘭將成為第7個聯名酒莊國家，正式完成與「世界八座酒莊聯名」的精品飯店。

「大摩雪莉三桶12年」酒款由最初熟成於美國波本桶，再轉至3桶不同年份風味雪莉桶熟成，經Oloroso與Pedro Ximénez (PX)西班牙雪莉桶浸潤後，細緻雕琢出酒體深度。入口蜂蜜甜香交融溫醇堅果、焦糖柑橘、生薑與蘇丹娜葡萄氣息，味蕾深處浮現黑巧克力、碎杏仁與肉桂粉，飽滿尾韻層疊出芒果、義式奶酪及檸檬戚風蛋糕的醉人風味。

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！