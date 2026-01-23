雇主僱用失業連30天以上勞工 每人每月補助6000元

「勞工就業通計畫」上路，勞動部協助受影響的失業勞工，運用整合式服務模式，與雇主共同協助勞工再就業。雇主僱用失業期間連續達30日以上受國際情勢影響產業的失業勞工，僱用獎助每人每月補助6000元，最長6個月。

「勞工就業通計畫」上路，勞動部協助受影響的失業勞工，運用整合式服務模式，與雇主共同協助勞工再就業。（示意圖／中天新聞）

勞動部表示，在勞工就業通計畫中，公立就業服務機構針對失業30日以上，但已具備足夠技能的受影響失業勞工，運用僱用獎助鼓勵雇主釋出工作機會，雇主以按月計酬全時僱用經推介的受影響失業勞工滿30日以上，可申請僱用獎助每人每月補助6,000元，最長6個月。

「勞工就業通計畫」已上路。 （圖／勞動力發展署，下同）

勞動部指出，如果失業勞工技能還不符合職缺要求，則透過先僱後訓的模式，由雇主安排職場導師提供勞工需要的職務訓練，勞動部則補助雇主工作崗位訓練費，每人每月補助1萬2,000元，最長3個月，同一年度內申請額度最高可達180萬元。又因為考慮到傳產製造業中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升效能，每人每年最高補助雇主10萬元。

勞動部進一步說明，雇主只要向公立就業服務機構辦理求才登記、提供職缺，在僱用受影響失業勞工後，公立就業服務機構即會提供雇主整合型資源，讓雇主能更方便取得補助，補足人力需求的同時，也能降低僱用成本。另雇主在僱用期間必須維持僱用規模90%以上，並且不能有實施減班休息的情形。勞動部強調，希望透過撐雇主、挺勞工的方式，增加受影響失業勞工的就業機會，也能協助產業穩定人力。

雇主或失業勞工如果想進一步瞭解自己是否屬於本計畫的適用對象，以及各項措施的申請方式及文件等資訊，可至「台灣就業通」網站勞工就業通計畫專區（https://gov.tw/cbm）查詢相關資訊，也可撥打免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，或電洽勞動部勞動力發展署所屬各分署，瞭解更多資訊。

